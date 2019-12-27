«Обнимали его и плакали всей семьей!»: Пропавший после страшного ДТП кот вернулся домой спустя семь месяцев

Трогательная история произошла в семье Юлии из Нижнего Новгорода: девушка нашла своего кота, пропавшего после жуткой аварии несколько месяцев назад. Безуспешные поиски, тысячи постов в социальных сетях и бессонные ночи – надежда потихоньку начала гаснуть. И вот в канун Нового года произошло невероятное: спустя 7 месяцев любимец вернулся домой. Не иначе как «предновогоднее чудо»!

Машина всмятку

Котик по кличке Семен породы шотландский вислоухий (домочадцы называют его Семеша – прим.ред.) появился в семье Юли 9 лет назад – через знакомых. Малыш сразу стал всеобщим любимцем. На улицу его никогда не выпускали, но на дачу с собой брали регулярно: подышать свежим воздухом и поохотиться на мышей.

Эту историю назовешь не иначе как «предновогоднее чудо»!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Котик по кличке Семен породы шотландский вислоухий появился в семье Юли 9 лет назадФото: Предоставлено "Комсомолке"

В тот роковой день, 19 мая, родители Юли вместе с Семешей возвращались из деревни в Нижний Новгород. В какой-то момент отец девушки не справился с управлением: машина вылетела на встречку, угодила в кювет и перевернулась.

- Автомобиль был практически всмятку. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Семеша сидел на руках у моей мамы – когда произошла авария, он испугался и, выбравшись из салона, побежал в сторону ближайшей деревни, - рассказала «Комсомолке» Юлия.

После случившегося девушка вместе с друзьями и знакомыми неоднократно приезжала на место аварии, чтобы найти питомца. Но все попытки были тщетны: не помогли ни объявления на столбах в деревне, ни посты в социальных сетях, ни прочесывание территории – Семеша как сквозь землю провалился. От отчаяния девушка даже ходила по домам и раздавала жителям фотографии своего любимца.

Малыш с первых дней стал всеобщим любимцемФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мне несколько раз звонили разные люди и говорили, что видели похожего кота. Я сразу же просила прислать фото. Но это был не Семеша, - вспоминает Юлия.

Письмо счастья

Шли месяцы, но никакой информации о Семеше так и не было. Нижегородка перестала публиковать посты в социальных сетях и практически перестала верить в чудо.

- Каких только мыслей не было. От хороших до ужасных – его ведь могли и приютить, а могли и напасть и разорвать собаки. Где-то в августе я перестала расклеивать ориентировки. И, если честно, начала сомневаться, что увижу Семешу живым… Пока не получила сообщение Вконтакте от девушки по имени Ольга, - с трепетом продолжает рассказывать Юлия.

Оказалось, что дед Ольги живет в той самой деревне, около которой произошло ДТП. Он позвонил внучке и рассказал, что к его дому несколько дней назад прибился красивый кот. По счастливой случайности Ольга видела посты, которые еще летом публиковала Юлия – нашла ее страницу и решила написать.

- Я не знаю, как она нашла меня Вконтакте, как она нашла мои давние посты, это чудо какое-то! Но тогда я не верила, что это именно Семеша, столько времени прошло. Но мне хватило одной фразы, чтобы я поняла, что это мой кот! - со слезами вспоминает Юлия.

Дело в том, что у Семеши есть отличительная черта – отсутствие правого клыка. Когда девушка услышала в трубке, что у блудного кота в деревне то же самое, не задумываясь поехала по указанному адресу на следующий же день.

Ветеринар нашел у Семеши несколько болезней, выписал антибиотики и уколыФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы тут же заехали в магазин: купили Семеше новые миски, вкусностей всяких, а дедушке подарок за такую находку. В тот момент я уже ни капли не сомневалась, что у него дома живет именно мой кот, - делится Юлия.

Вторую неделю – на уколах

Девушка признается – тот счастливый день она точно запомнит на всю жизнь.

- Когда я зашла в дом и увидела нашего вислоухого любимчика, слезы потекли сами собой. Я позвала его, он моментально откликнулся, подбежал - мурчал и не слезал с рук очень долго. Мы обнимали его и плакали всей семьей. Семеша был так счастлив, - не сдерживая слез продолжает рассказывать нижегородка.

Все эти семь месяцев блудный кот скитался по деревне – его подкармливали жители, а когда наступили холода, он пришел в первый попавшийся дом, чтобы погреться.

За месяцы отшельнической жизни Семен очень сильно похудел и заметно постарелФото: Предоставлено "Комсомолке"

Выглядел в тот день Семеша неважно – очень сильно похудел и заметно постарел. По словам Юлии, ветеринар нашел у него несколько болезней, выписал антибиотики и уколы, которые приходится делать уже вторую неделю. Сейчас питомец находится в любящей семье и уже идет на поправку.