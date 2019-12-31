2019-12-31T20:44:01+03:00
Общество

«А-20 так и не дождался»: губернатор проинспектировал общественный транспорт в Нижнем Новгороде

После скандала с отменой маршрутов Глеб Никитин пообещал лично разобраться в ситуации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«А-20 так и не дождался»: губернатор проинспектировал общественный транспорт в Нижнем Новгороде«А-20 так и не дождался»: губернатор проинспектировал общественный транспорт в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично проинспектировал работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде после скандала с отменой нескольких популярных маршрутов. Напомним, с 27 декабря 2019 года в столице Приволжья больше нет Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98, и соцсети заполонили жалобы горожан, которым теперь предлагается ездить с пересадками.

- В эти предновогодние дни продолжаю следить за ситуацией на общественном транспорте в Нижнем Новгороде. Сегодня с утра был на маршруте А-52, сам его испробовал. Осторожно замечу, что долго ждать не пришлось. Хотя в автобусе пообщались с горожанами, многие пока дезориентированы всеми этими изменениями. Самая большая проблема – это отсутствие информации. Сейчас вот едем в верхнюю часть с Молитовки, 64 маршрут. Ждал 14 минут. А вот А-20, на который шли жалобы, так и не дождался. Проверим его логистику и движение, потому что в Яндексе он тоже не отражается. Нужно всех проинформировать и проанализировать интервалы движения. Мы этим обязательно займемся, - пообещал Глеб Никитин.

Между тем, городская администрация продолжает уверять, что все отмененные частные маршруты компенсированы существующими или продленными муниципальными маршрутами. Однако в точности пути следования маршруток ни в одном из случаев не повторяются.

gsnikitingsnikitin
Лично проверил работу новых маршрутов.
739 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутат Госдумы Наталья Поклонская: Хватит кричать, что в Киеве клоуны, а мы на их фоне красавцы
Об итогах года и прогнозе на 2020-й мы поговорили, пожалуй, с самым бесстрашным и симпатичным политиком России - экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской
Новости 24