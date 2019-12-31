«А-20 так и не дождался»: губернатор проинспектировал общественный транспорт в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично проинспектировал работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде после скандала с отменой нескольких популярных маршрутов. Напомним, с 27 декабря 2019 года в столице Приволжья больше нет Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98, и соцсети заполонили жалобы горожан, которым теперь предлагается ездить с пересадками.

- В эти предновогодние дни продолжаю следить за ситуацией на общественном транспорте в Нижнем Новгороде. Сегодня с утра был на маршруте А-52, сам его испробовал. Осторожно замечу, что долго ждать не пришлось. Хотя в автобусе пообщались с горожанами, многие пока дезориентированы всеми этими изменениями. Самая большая проблема – это отсутствие информации. Сейчас вот едем в верхнюю часть с Молитовки, 64 маршрут. Ждал 14 минут. А вот А-20, на который шли жалобы, так и не дождался. Проверим его логистику и движение, потому что в Яндексе он тоже не отражается. Нужно всех проинформировать и проанализировать интервалы движения. Мы этим обязательно займемся, - пообещал Глеб Никитин.

Между тем, городская администрация продолжает уверять, что все отмененные частные маршруты компенсированы существующими или продленными муниципальными маршрутами. Однако в точности пути следования маршруток ни в одном из случаев не повторяются.