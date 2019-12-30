Интернет переполнен многочисленными прогнозами астрологов в связи с наступающим годом металлической белой крысы. Многие стремятся отдать дань символу 2020 года, и нижегородцы не стали исключением. С крысами с удовольствием фотографируются и даже приглашают на корпоративы.

Как рассказала «Комсомолке» фотограф Виктория Лаврова, фотосессии с крысами востребованы, хотя и менее популярны, чем с поросятами в прошлом году.

- Прошлый год они не превзошли по популярности, но свою нишу крыса заняла. Не так, как было в прошлом году с поросенком, но тоже было неплохо. В десять раз разница. Крыски у нас работают около четырех часов в неделю. У нас на январь уже запланированы два часа фотосессий, - рассказала фотограф.

Крысы-фотомодели: желанные гости на нижегородских корпоративах и фотосессиях. Фото: Виктория ЛАВРОВА

Крысы оказались желанными гостями и на некоторых корпоративах. По словам Виктории, ей довелось побывать на мероприятии, где девушки с удовольствием гладили грызунов-фотомоделей.

Фотосессии крысы воспринимают не как работу, а как игру. Одна сессия длится от одного до двух часов.

- Для крыс все происходит как игра. Их на съемках кормят, есть у меня одна самая старшая крыса, ее зовут Пуша. Она любит облизывать людей, лазить по ним. Крыски лазают по людям, в том числе взбираются на голову, а фотограф ловит момент. Поросенок у нас в прошлом году тоже делал, что хотел, любил мягкие подстилки, - вспоминает Виктория.

Крысы – семейные животные

Крысы - очень умные, высокосоциализированные животные и прекрасные домашние питомцы, рассказал врач–ветеринар Анатолий Кулаков. Они умеют выстраивать логические цепочки, ловко решают проблемы и знают, как вскрыть мешок с едой, чтобы долго им пользоваться.

Они неприхотливы в быту и обожают сладости. Бояться домашних крыс не стоит, ведь если грызун приручен и вырос рядом с человеком, то не укусит, не набросится и не причинит никакого вреда.

Крысы-фотомодели: желанные гости на нижегородских корпоративах и фотосессиях. Фото: Виктория ЛАВРОВА

А еще крысы – отличные семьянины.

- Вопреки разговорам, они не так уж и дурно пахнут, если за ними убирать, мыть их и стричь когти - вполне милые домашние животные. Крысы очень семейные, они очень хорошие и ответственные матери, вплоть до того, что в воспитании самцы участвуют. Если самки рожают от основного самца, то в воспитании крысят участвуют все остальные. С маленькими крысятами нянчатся и нерожавшие самки, прикармливают, опекают их. В случае опасности, они не то чтобы бросаются, но могут даже пожертвовать собой для спасения, уводя хищника, - рассказал Анатолий.

Врач и сам когда-то держал дома крыс. Он признается, что привязался к своим питомцам не на шутку. Однако впоследствии от содержания их дома пришлось отказаться, так как крысиный век скоротечен – они живут от четырех до шести лет из-за ускоренного метаболизма.

Крысы-фотомодели: желанные гости на нижегородских корпоративах и фотосессиях. Фото: Виктория ЛАВРОВА

Несмотря на это, благодаря фотосессиям, многие маленькие крысы обрели в 2019 году свой дом. Некоторые нижегородцы забирали крысят прямо со съемок, а кто-то приобрел питомцев через интернет, увидев прекрасные фотографии.