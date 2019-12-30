2019-12-30T12:34:15+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Ограничение на оплату проезда банковскими картами будет снято в ближайшее время»

Глава региона высказался в Instagram о возникшей проблеме с оплатой проезда в общественном транспорте Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин: «Ограничение на оплату проезда банковскими картами будет снято в ближайшее время»Глеб Никитин: «Ограничение на оплату проезда банковскими картами будет снято в ближайшее время»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глеб Никитин вмешался в ситуацию с ограничением оплаты банковскими картами в общественном транспорте Нижегородской области – свое мнение по данному вопросу глава региона высказал на своей странице в Instagram. Напомним, несколько дней назад стало известно, что теперь в течение одного рейса одной картой можно будет оплатить лишь одну поездку.

- Причиной такого ограничения стали участившиеся случаи регистрации оплаты проезда банковскими картами, на которых отсутствуют деньги, - пояснили в «Ситикарде».

Это нововведение вызвало бурные обсуждения среди нижегородцев. Больше всего негодовали те, кому часто приходится ездить на общественном транспорте с детьми или с пожилыми родственниками – ведь теперь для них пришлось бы заводить отдельные карты. Но, по-видимому, конфликт оказался купирован на самой ранней стадии.

- В последние дни появились жалобы горожан на то, что ввели ограничение на оплату картой только за одного пассажира в общественном транспорте, в том числе много жалоб было в соцсетях. Сейчас переговорил со Сбербанком, это было связано с их установками. Договорились, что вопрос будет решен. В ближайшее время поменяются настройки, и уже через два-три часа будет возможность оплачивать с карточки не только за одного пассажира, но и за сопровождающих, за детей и так далее, - рассказал Глеб Никитин.

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В последнее время горожане стали жаловаться, что одной банковской картой можно оплатить только одну поездку в общественном транспорте. Переговорил со Сбербанком - проблема оказалась технической, и через два-три часа она уже будет решена.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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