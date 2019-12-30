Лобовое столкновение произошло минувшей ночью в Дзержинске

Сегодня ночью в Дзержинске на одной из центральных улиц, проспекте Циолковского, произошло лобовое столкновение двух машин — такси марки Renaut Logan и BMW.

По свидетельству очевидцев, водитель «бэхи» был пьян и гонял по проспекту несколько раз, в итоге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Логан.

Водитель такси скончался на месте, две пассажирки отправлены в больницу, одна в реанимации. Виновник аварии отделался легким испугом. Как сообщил источник в правоохранительных органах, свою вину он отрицает и вообще плохо понимает, что происходит.

По свидетельству очевидцев, виновник аварии был пьян. Фото из соцсети

По свидетельству очевидцев, живущих в домах вдоль проспекта Циолковского, водитель БМВ в ночное время неоднократно гонял по дороге с превышением скорости и «жутким ревом». Ночные гонки случались настолько часто, что жители даже запомнили номера иномарки.

Водитель такси погиб на месте. Фото из соцсети

Обстоятельства дела выясняются.

Напомним, два дня назад иномарка влетела в отбойник на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, водитель автомобиля также был нетрезв. К счастью, обошлось без жертв.