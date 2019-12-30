2019-12-30T10:21:11+03:00
Общество

Лобовое столкновение произошло минувшей ночью в Дзержинске

Водитель погиб, пассажиры в больнице
Елена ЛАЗАРЕВА
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Водитель БМВ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Фото из соцсетиВодитель БМВ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Фото из соцсети
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Сегодня ночью в Дзержинске на одной из центральных улиц, проспекте Циолковского, произошло лобовое столкновение двух машин — такси марки Renaut Logan и BMW.

По свидетельству очевидцев, водитель «бэхи» был пьян и гонял по проспекту несколько раз, в итоге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Логан.

Водитель такси скончался на месте, две пассажирки отправлены в больницу, одна в реанимации. Виновник аварии отделался легким испугом. Как сообщил источник в правоохранительных органах, свою вину он отрицает и вообще плохо понимает, что происходит.

По свидетельству очевидцев, виновник аварии был пьян. Фото из соцсети

По свидетельству очевидцев, виновник аварии был пьян. Фото из соцсети

По свидетельству очевидцев, живущих в домах вдоль проспекта Циолковского, водитель БМВ в ночное время неоднократно гонял по дороге с превышением скорости и «жутким ревом». Ночные гонки случались настолько часто, что жители даже запомнили номера иномарки.

Водитель такси погиб на месте. Фото из соцсети

Водитель такси погиб на месте. Фото из соцсети

Обстоятельства дела выясняются.

Напомним, два дня назад иномарка влетела в отбойник на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, водитель автомобиля также был нетрезв. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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