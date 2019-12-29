В Нижегородской области подешевели рис, пшено и подсолнечное масло

В Нижегородской области за последнюю неделю подешевели свинина и баранина. Кроме того, немного упали цены на крупы — рис и пшено, а также подсолнечное масло. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Больше всего за период с 16 по 23 декабря упала цена на подсолнечное масло - на 1,9% (с 97,7 до 95,8 рублей за кг). Мясо подешевело незначительно — свинина на 0,9% (с 241,7 до 239,7 рублей за кг), баранина — на 0,2% (с 508,3 до 507,3 рублей за кг).

Кроме того, с 16 декабря в регионе немного упали средние цены на лук, рис и пшено.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал сохранять в регионе «адекватные цены» на товары первой необходимости. Сегодня стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4% меньше, чем стоимость такой же «продуктовой корзины» в среднем по России. «Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - обратился глава региона к нижегородскому УФАС.

Напомним, в июле руководителем нижегородского УФАС России был назначен Ленар Шафигуллин. Комментируя это назначение, губернатор подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев».