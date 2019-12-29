2019-12-29T10:51:58+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели рис, пшено и подсолнечное масло

По данным Росстата, накануне новогодних праздников снизились цены еще и на мясо
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Перед новым годом можно запастись крупами. Фото из соцсетиПеред новым годом можно запастись крупами. Фото из соцсети
Изменить размер текста:

В Нижегородской области за последнюю неделю подешевели свинина и баранина. Кроме того, немного упали цены на крупы — рис и пшено, а также подсолнечное масло. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Больше всего за период с 16 по 23 декабря упала цена на подсолнечное масло - на 1,9% (с 97,7 до 95,8 рублей за кг). Мясо подешевело незначительно — свинина на 0,9% (с 241,7 до 239,7 рублей за кг), баранина — на 0,2% (с 508,3 до 507,3 рублей за кг).

Кроме того, с 16 декабря в регионе немного упали средние цены на лук, рис и пшено.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал сохранять в регионе «адекватные цены» на товары первой необходимости. Сегодня стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4% меньше, чем стоимость такой же «продуктовой корзины» в среднем по России. «Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - обратился глава региона к нижегородскому УФАС.

Напомним, в июле руководителем нижегородского УФАС России был назначен Ленар Шафигуллин. Комментируя это назначение, губернатор подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородские хоккеисты завершили год красивой и убедительной победой
В Нижегородской области в 2019 году открыто два новых ФОКа
Отсчет дней до дня празднования 800-летия Нижнего Новгорода начинается
К 2022 году в Нижегородской области появится заповедник
Евгений Люлин проведет прием граждан в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор призывает нижегородцев сообщать о «снюсах» в магазинах
Финансовая поддержка проектов к 800-летию Нижнего Новгорода может увеличиться
Банковской картой можно будет оплатить только одну поездку в нижегородском общественном транспорте
Вывоз мусора обойдется нижегородцам дешевле в 2020 году
В Нижегородской области тестируют разработку для незрячих
150 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья»
Нижегородские ученые изобрели уникальную коляску для паралимпийских спортсменов
В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»
Более 300 км газовых сетей проложено в Нижегородской области за минувший год
На пост нижегородского министра спорта претендуют 27 человек
Работодателя из Нижегородской области обвиняют в смерти сотрудника
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация памятника Чкалову
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании Клуба губернаторов
Нижегородские родители выбирают костюм принцессы
В Нижнем Новгороде будет построено и модернизировано почти 70 водных объектов
В Нижнем Новгороде может открыться филиал Музея блокады Ленинграда