«Самая красивая елка в мире»: Наталья Водянова показала сыну новогоднюю Москву

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова побывала в Москве с одним из младших сыновей – пятилетним Максимом, и показала ему новогоднее оформление столицы. Фотографиями мини-путешествия знаменитая нижегородка поделилась в Instagram.

- Волшебные 24 часа Максима в Москве. Программа максимум выполнена, - заявила Наталья Водянова и перечислила все, что они с сыном успели за этот день. Надо сказать, список и впрямь получился впечатляющим: увидели Красную площадь и даже слепили снеговика; сходили в кафе поесть пельменей; увидели самую красивую елку в мире; прогулялись по праздничной Москве; сходили на легендарный балет «Щелкунчик»; поужинали, пообедали и поиграли в шахматы с любимыми Томпсонами.

- Последнее, но тоже немаловажное – мама побывала на финале главного тв-проекта страны «Голос», благотворительным партнером которого в этом году стал фонд «Обнаженные сердца», - добавила супермодель.

В комментариях подписчики спросили Наталью, где ей больше понравилось новогоднее оформление – в Москве или в Париже, где она обычно проживает. Ответ был однозначным.

- Даже сравнить нельзя! Конечно, в Москве, - написала Наталья Водянова.