Сильный снегопад ожидает нижегородцев в новогоднюю ночь 2020

Снег, которого нижегородцы ждали уже пару месяцев, наконец выпал – и в новогоднюю ночь 2020 метель продолжится. И будет довольно сильной, предупреждает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным спасателем, днем во вторник, 31 декабря 2019 года, в регионе ожидается снегопад, гололед и ухудшение видимости до 500 метров. Отдельные порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, на дорогах возможны заносы, накат и гололедица. Однако температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

А вот днем в среду, 1 января 2019 года, начнет заметно холодать – к вечеру столбики термометров опустятся до отметки -6 градусов Цельсия. В четверг снова начнется потепление, а в пятницу непрекращающийся снегопад превратится в дождь. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха составит около нуля градусов, ночью будет чуть холоднее – до -2 градусов. Однако из-за сильной влажности ощущаться такая погода может заметно холоднее.