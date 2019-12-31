2019-12-31T11:53:17+03:00
Общество

Сильный снегопад ожидает нижегородцев в новогоднюю ночь 2020

Из-за температурных качелей возможна гололедица
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Сильный снегопад ожидает нижегородцев в новогоднюю ночь 2020Сильный снегопад ожидает нижегородцев в новогоднюю ночь 2020Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Снег, которого нижегородцы ждали уже пару месяцев, наконец выпал – и в новогоднюю ночь 2020 метель продолжится. И будет довольно сильной, предупреждает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным спасателем, днем во вторник, 31 декабря 2019 года, в регионе ожидается снегопад, гололед и ухудшение видимости до 500 метров. Отдельные порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, на дорогах возможны заносы, накат и гололедица. Однако температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

А вот днем в среду, 1 января 2019 года, начнет заметно холодать – к вечеру столбики термометров опустятся до отметки -6 градусов Цельсия. В четверг снова начнется потепление, а в пятницу непрекращающийся снегопад превратится в дождь. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха составит около нуля градусов, ночью будет чуть холоднее – до -2 градусов. Однако из-за сильной влажности ощущаться такая погода может заметно холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73% в 2019 году
Самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде находится в Нижегородском районе
Салют на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется и где посмотреть
Новый спортзал для художественной гимнастики появится в Заволжье в 2021 году
Порядок оказания медицинской помощи изменится для жителей Новинок
Более 21 000 вопросов и жалоб в соцсетях отработано нижегородскими властями в 2019 году
Тарифы на электричество в Нижегородской области не вырастут в 2020 году
Зелёную зону в Приокском районе Нижнего Новгорода решено сохранить
1,5 миллиарда рублей будет направлено на развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2020 году
Глеб Никитин поздравил пациентов гематологического отделения детской областной больницы
В Пильнинском районе открыли ледовую переправу
Северо-восточный обход Дивеева начнут строить в следующем году
У студентов из Китая пользуется успехом Нижегородская государственная консерватория
Нижегородцам предлагают стать лесными инспекторами
Нижегородцу грозит суд за то, что ему переплатили 180 тысяч рублей
В Нижегородской области начинается строительство зала для художественной гимнастики
Двое жуликов украли из квартиры нижегородца куртку и золотые украшения
Нижегородец-экстремал провалился в полынью
МЧС предупреждает: возможен гололед!
Из нижегородского ломбарда украли золото на 3 млн рублей
В Нижнем Новгороде установили станции мониторинга состояния воздуха
Нижегородские хоккеисты завершили год красивой и убедительной победой