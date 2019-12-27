Город встал: Предновогодние восьмибалльные пробки сковали Нижний Новгород в разгар рабочего дня

Несмотря на то, что до Нового года остается еще пять дней и сегодня официальный рабочий день на большинстве предприятий, Нижний Новгород встал в многокилометровых пробках. На часах еще только половина пятого, а на городских улицах уже образовались восьмибалльные пробки. Заторы возникли почти на всех основных городских магистралях.

- В пробках стоит проспект Гагарина, проспект Ленина, улица Ванеева, площадь Свободы, площадь Горького, улица Варварская и все прилегающие улицы, - видно по данным на сайте «Яндекс. Пробки». – Особенно сложная ситуация сложилась в историческом центре Нижнего Новгорода – здесь заторы зафиксированы почти на всех основных улицах: Маслякова, Звездинка, Октябрьская, Ильинская и на многих других.

Заторы образовались на всех основных городских магистралях.Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, сегодня трудный день не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта. Сразу несколько автобусов с сегодняшнего дня начинают ездить по новым маршрутам. Среди них А-3, А-9 и А-17. А вот некоторые маршрутки отменили совсем, в том числе Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.