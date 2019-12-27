Матч открытия хоккейного клуба «Золотая шайба» завершился победой команды «Красные крылья»

Матч открытия регионального отделения всероссийского клуба «Золотая шайба» в Нижегородской области состоялся в ФОКе «Мещерский» в среду, 25 декабря 2019 года. Сезон соревнований 2019-2020 годов проходит при поддержке госкорпорации «Ростех» и холдинга «Вертолеты России».

На льду встретились детские команды «Красные крылья» и «Юность». По итогам встречи победу одержала команда «Красные крылья», которая представляла ФОК «Мещерский».

Всего на игре присутствовало около 100 зрителей.

Следующие игры пройдут в это воскресенье, 29 декабря, в ФОКах Нижнего Новгорода. Информация о ходе соревнований размещается на официальном сайте федерации хоккея Нижегородской области.