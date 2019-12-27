Олег Лавричев прокомментировал отчет Глеба Никитина за 2019 год

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги работы регионального правительства в 2019 году. В приветственном слове глава региона отметил, что уходящий год стал для Нижегородской области годом обозначения перспектив развития, стратегических планов и масштабных проектов.

– Важно формировать порядок на земле, по которой мы ходим каждый день. В парках, во дворах, в наших домах, в подъездах. Призываю посвятить 2020 год наведению порядка, активной работе на местах, реальным и ощутимым бытовым изменениям, – обратился к главам муниципалитетов Глеб Никитин. – У нас есть ресурсы и возможности это сделать. Покосившийся фонарь – не проблема денег, это проблема бесхозяйственности. Порядок навести не получается у тех, у кого нет воли и желания что-то менять. С такими людьми нам не по пути. 2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника.

Отдельно глава региона обратился к жителям Нижегородской области:

– Конечно, большой субботник невозможен без всеобщей поддержки. Я обращаюсь к каждому жителю области. Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, малой родине, к защите и сохранению того великого наследия, что нам досталось.

Глеб Никитин рассказал о важных мероприятиях, которые были реализованы в уходящем году. Также речь зашла о планах на 2020 год по ключевым направлениям Стратегии развития региона и исполнении нацпроектов.

Одной из приоритетных задач 2020 года станет выделение жилищных сертификатов многодетным семьям. Также в этом списке решение жилищного вопроса для обманутых дольщиков, который к 2023 году должен быть окончательно разрешен. В 2019-м в Нижегородской области построили 32 объекта газификации в 15 районах. В следующем году их планируется построить 29 в 17 районах.

Глава региона отметил, что, следуя динамике показателей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в области к 2024 году планируется в 3,5 раза сократить число погибших в ДТП по сравнению с 2017 годом.

Согласно нацпроекту «Экология» в регионе уже открылся завод по переработке вторичных полимеров. В ближайших планах ликвидация объектов экологического ущерба и повышение качества питьевой воды за счет очистки систем водоснабжения.

Всего в России действует 13 нацпроектов, утвержденных президентом. К настоящему моменту Нижегородская область участвует во всех, благодаря чему из федерального бюджета в регион поступают крупные денежные средства. Напомним, в декабре в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Арзамасе был открыт после реконструкции парк культуры и отдыха, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По словам Глеба Никитина, 2020 год для Нижегородской области должен стать годом динамичных изменений.

Выступление главы региона прокомментировал генеральный директор АПЗ, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

– Экономика и промышленность региона в 2019 году показали высокие результаты. Обрабатывающая промышленность, которая составляет в региональной экономике около 30%, дала физический индекс производства во II и III кварталах около +9% к прошлому периоду. В целом это дает хороший плюс к результатам валового регионального продукта в Нижегородской области. Я думаю, он будет одним из лучших в России, на уровне 3% и даже выше. Много усилий губернатор приложил в части создания инновационных площадок. Это «Эффективный регион» – совместный проект регионального правительства и корпорации «Росатом», внедрение инструментов Бережливого производства в деятельность промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, административных учреждений, учреждений здравоохранения и прочих. АПЗ является одним из первых участников этого пилотного проекта. Это и создание Научно-образовательного центра, в котором АПЗ также принимает участие. Этот центр будет генерировать инновационные разработки и интеллектуальные идеи, созданные на технологической платформе НОЦ. Они, безусловно, найдут спрос у промышленных предприятий, благодаря чему им будет дан старт в серийном производстве и обеспечен выход на новые рынки, и не только российские. Усилия губернатора, который вовлек в этот процесс многие академические, прикладные институты и образовательные учреждения, объединив усилия и почувствовав спрос промышленных производств, их технологические возможности, определят те самые точки роста, где мы сможем дать новый импульс развитию экономики, - отметил Олег Лавричев.