Аномальный декабрь: Накануне Нового года в Нижегородской области зацвели примулы

Знакомая всем с детства история про распустившиеся в разгар зимы подснежники постепенно перестает быть сказочной. В канун Нового года во дворе жительницы Сарова Людмилы Габзетдиновой зацвели примулы.

- 24 декабря. Возле дома цветут примулы, - поделилась она фотографиями в социальной сети.

Удивительные снимки вызвали новую волну обсуждения среди нижегородцев, для которых погода уже стала одной из самых больных тем. Несколько дней назад они уже публиковали фотографии с набухшими почками на деревьях и радугой над Арзамасом. И вот новые погодные аномалии. По словам экологов, радостного в этом мало.

- У большинства растений развитие тесно связано с температурой воздуха. Если было холодно, а потом стало тепло и влажно, для них это сигнал, что пришла весна, - объясняет эколог Асхат Каюмов. - В результате, набухают почки, распускаются листья и начинается цветение. Между тем, для растений это очень опасно. С возвращением морозов многие из них могут погибнуть.

Между тем, за последние месяцы в Нижегородской области было побито немало температурных рекордов. По словам синоптиков, климатическая норма в декабре была превышена на 7-10 градусов.