Проект АПЗ стал призером конкурса АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Проект Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина по оптимизации процесса входного контроля стал призером конкурса АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в области Бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На конкурс было представлено более 50 работ организаций концерна, 27 из них отобраны для участия во втором очном туре, в их числе и от АПЗ.

Проект «Оптимизация входного контроля и связанного с ним документооборота» презентовала ведущий бизнес-аналитик отдела бизнес-анализа Елена Куренкова.

Для обеспечения информацией процесса автоматизированного формирования комплектовочной ведомости технологического паспорта было принято решение об оптимизации процесса входного контроля покупных комплектующих изделий. Он позволил бы повысить эффективность потока создания ценности любого изделия за счет обеспечения автоматического контроля сроков хранения ПКИ, а также сократить время формирования сопроводительной документации.

– В рабочую группу проекта вошли представители ПРБ, техбюро и БТК сборочных цехов, руководители и сотрудники участка входного контроля цеха №44, ОБА, отдела главного конструктора по спецпродукции, службы главного технолога, ЦСС, отдела информационных систем, – рассказала Елена Куренкова. – В течение года мы занимались аналитикой, разработкой и реализацией мероприятий новой методики, предусматривающей оприходование ПКИ с разбиением по датам изготовления, упразднение дублирования процедуры первичного входного контроля, а также программный контроль применяемости при формировании документа на перемещение в информационной системе. Согласно этой методике вся поступившая на склады ЦСС продукция сразу отправляется на проверку в цех №44, что обеспечивает соблюдение сроков предъявления претензий поставщикам в случае выявления несоответствующей продукции.

В рамках реализации проекта, на основании предоставленных ОГК данных, в информационную систему были введены сроки хранения как ПКИ, так и материалов. Запущена печать этикеток, содержащих исчерпывающую информацию о поступившем покупном комплектующем изделии. Программистами разработано программное обеспечение, позволяющее формировать журналы входного контроля как отчеты информационной системы. Проект был реализован в течение 2014-2015 годов, и его результаты нашли отражение во внутренней нормативной документации.

– По итогам очного этапа мы заняли третье место в номинации «Лучший проект на уровне рабочих мест и участка». Конкурс также предоставил нам возможность пообщаться с коллегами, обсудить трудности и возможности внедрения БП, узнать о новых форматах применения его инструментов, используемых на других предприятиях, – отметила Елена Михайловна.

– Побывав на конкурсе, в очередной раз убедились, что наш завод – один из лидеров в этой сфере, мы двигаемся в нужном направлении. На АПЗ ведется системная работа, подкрепленная экономическим эффектом, – подчеркнул начальник ОБА Роман Ляпин. – Нам есть чем поделиться с коллегами. Сейчас подбираем проекты, реализованные на заводе, для участия в конкурсе следующего года.

КСТАТИ

10 декабря начальник ОБА Роман Ляпин и старший мастер цеха №64 Борис Сафонов приняли участие в форуме «Производительность труда» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было организовано в рамках реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

На стенде АПЗ можно было ознакомиться с опытом приборостроителей в области внедрения 5S. В частности, презентован пример эргономичного оборудования рабочего пространства с помощью ложементов, произведенных в цехе №64. Стенд предприятия вызвал интерес участников форума, особенно организаций, которые только начинают внедрять инструменты БП.