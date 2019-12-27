2019-12-27T17:05:43+03:00
Общество

АПЗ стал победителем конкурса «Серебряные нити – 2019»

Конкурс проводится среди корпоративных медиа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ стал победителем конкурса «Серебряные нити – 2019»АПЗ стал победителем конкурса «Серебряные нити – 2019»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Определены победители Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити» в 2019 году. Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина снова оказался в числе лучших.

Книга «Искусство вести за собой», выпущенная к 100-летию со дня рождения первого генерального директора предприятия Павла Ивановича Пландина, заняла первое место в номинациях «Лучшая корпоративная книга» и «Лучшее фото в корпоративном медиа».

Второе место присуждено музею истории АПЗ в номинации «Лучший корпоративный музей промышленной компании».

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