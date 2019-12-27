АПЗ представил календари на 2020 год

Арзамасский приборостроительный завод выпустил календари на 2020 год для сотрудников и партнеров предприятия. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Так, имиджевый корпоративный календарь АПЗ на 2020 год посвящен духовному и историческому наследию города – храмам и монастырям Арзамаса. На страницах календаря размещены фотографии храмов и панорамные виды города авторства Александра Барыкина, Олега Голованова, Дмитрия Начаркина. Каждое изображение дополнено тематической выдержкой из книги «Исторические сведения о городе Арзамасе, собранные Николаем Щегольковым».

От древнейшего в городе Спасо-Преображенского монастыря до построенной совсем недавно деревянной церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла – календарь в буквальном смысле иллюстрирует уникальный архитектурный вид Арзамаса, его православную историю.

Другой тип календарей АПЗ выполнен в стиле просветительского плаката XX века, причем прототипами героев стала современная молодежь цехов предприятия.

На многих производственных участках завода висят плакаты прошлого века: «Береги рабочую минуту», «Совесть работника – лучший контролер», «Ищи возможности улучшения». Такие рисунки создавались в СССР с конца 30-х годов. Пропагандировали они вечные индустриальные ценности: соблюдение правил безопасности, высокое качество, добросовестное отношение к работе. Производство стало темой большой серии плакатов, актуальность которых не ушла и сегодня.

Героями календарей стали работники АПЗ, многократные победители городских и областных этапов конкурса профессионального мастерства среди работающей молодежи «Золотые руки». Это наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин, слесарь-инструментальщик цеха №65 Евгений Филатов, монтажник РЭАиП цеха №37 Ксения Картель.

– Идея отличная, свежая, но в то же время старая и добрая, – говорит Евгений Филатов. – Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я с удовольствием согласился. Приятно, когда цеховую молодежь выделяют. Думаю, и людям старшего поколения идея понравится, вызовет приятную ностальгию.