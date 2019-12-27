2019-12-27T17:05:43+03:00
Общество

АПЗ представил календари на 2020 год

На этот раз календари посвящены храмам Арзамаса и советским плакатам
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
АПЗ представил календари на 2020 годАПЗ представил календари на 2020 годФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Арзамасский приборостроительный завод выпустил календари на 2020 год для сотрудников и партнеров предприятия. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Так, имиджевый корпоративный календарь АПЗ на 2020 год посвящен духовному и историческому наследию города – храмам и монастырям Арзамаса. На страницах календаря размещены фотографии храмов и панорамные виды города авторства Александра Барыкина, Олега Голованова, Дмитрия Начаркина. Каждое изображение дополнено тематической выдержкой из книги «Исторические сведения о городе Арзамасе, собранные Николаем Щегольковым».

От древнейшего в городе Спасо-Преображенского монастыря до построенной совсем недавно деревянной церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла – календарь в буквальном смысле иллюстрирует уникальный архитектурный вид Арзамаса, его православную историю.

Другой тип календарей АПЗ выполнен в стиле просветительского плаката XX века, причем прототипами героев стала современная молодежь цехов предприятия.

На многих производственных участках завода висят плакаты прошлого века: «Береги рабочую минуту», «Совесть работника – лучший контролер», «Ищи возможности улучшения». Такие рисунки создавались в СССР с конца 30-х годов. Пропагандировали они вечные индустриальные ценности: соблюдение правил безопасности, высокое качество, добросовестное отношение к работе. Производство стало темой большой серии плакатов, актуальность которых не ушла и сегодня.

Героями календарей стали работники АПЗ, многократные победители городских и областных этапов конкурса профессионального мастерства среди работающей молодежи «Золотые руки». Это наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин, слесарь-инструментальщик цеха №65 Евгений Филатов, монтажник РЭАиП цеха №37 Ксения Картель.

– Идея отличная, свежая, но в то же время старая и добрая, – говорит Евгений Филатов. – Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я с удовольствием согласился. Приятно, когда цеховую молодежь выделяют. Думаю, и людям старшего поколения идея понравится, вызовет приятную ностальгию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»
Более 300 км газовых сетей проложено в Нижегородской области за минувший год
На пост нижегородского министра спорта претендуют 27 человек
Работодателя из Нижегородской области обвиняют в смерти сотрудника
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация памятника Чкалову
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании Клуба губернаторов
Нижегородские родители выбирают костюм принцессы
В Нижнем Новгороде будет построено и модернизировано почти 70 водных объектов
В Нижнем Новгороде может открыться филиал Музея блокады Ленинграда
Прокуратура контролирует расследование ДТП с участием 10-летнего ребенка
Разработкой нижегородских ученых заинтересовались в Европе
Более 10 предприятий АПК внедрили бережливые технологии в рамках национального проекта
Библиотека нового поколения открылась в Нижегородской области
Нижегородских инвесторов приглашают участвовать в конкурсе «Инвестор года»
Нижегородские новоселы ЖК «Новинки Smart City» встретят новый год в новых квартирах
В Нижегородской области благоустроенную территорию открыли спортивным забегом
Нижегородский ХК «Торпедо» празднует день рождения
Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства
В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
В поликлиниках области проводится анкетирование родителей
Предпринимателям Нижегородской области предложили внести предложения в нацпроект
По Нижегородской области будет курсировать "Театральный поезд"
Более 4 миллиардов рублей планируется выделить нижегородскому АПК
С 27 декабря меняются маршруты муниципальных нижегородских автобусов
В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»
Мэр Нижнего Новгорода поручил выяснить, насколько эффективно расходуются деньги потребителей на ремонт теплосетей
В нижегородской психиатрической больнице произошел пожар
Нижегородка лишилась миллиона рублей, познакомившись через соцсеть
В Нижнем Новгороде сегодня солнечно и без осадков