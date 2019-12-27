В Нижегородскую область пришел грипп

Сразу три типа вируса гриппа, которые прогнозировались в текущем сезоне, выявил Роспотребнадзор в Нижегородской области. Уже зафиксировано 15 лабораторных находок вируса, сообщила в ходе брифинга заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Она также порекомендовала ограничить посещение торговых центров и массовых развлекательных мероприятий. Особую осторожность должны соблюдать дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями сердца, легочной системы, иммунодефицитными заболеваниями.

- Одномоментная циркуляция гриппа свидетельствует о быстром нарастании ситуации, поэтому возможно быстрое появление большого количества заболевших. Все-таки, если вы выходите на мероприятие, где много людей, где есть риск инфицирования, лучше надевать маску – это достаточно простая и популярная мера защиты от респираторных инфекций. Есть даже красивые, нарядные маски, с различными украшениями, - сказала Наталья Садыкова.

Побольше витамина С

В период зимних праздников рекомендуется также употреблять продукты с повышенным содержанием витамина С для профилактики инфекций: лимоны, бруснику, квашеную капусту. Что касается лука и чеснока, то от гриппа и прочих вирусных инфекций они не спасут, но защитят от бактериальных инфекций.

Роспотребнадзор также предупреждает об опасности кишечных инфекций, таких как сальмонеллез и дизентерия. Чтобы их избежать, важно покупать продукты в разрешенных местах торговли, обращать внимание на срок годности, упаковку, маркировку, хранение и приготовление.

Готовить впрок не рекомендуется

Запасаться провизией надолго и в больших количествах специалисты не советуют. Особенно это касается многокомпонентных салатов с заправкой из майонеза и сметаны, изделий с кремом, паштетов, продуктов из рубленого мяса и студней. Лучше приготовить все это в небольшом количестве, чтобы съесть за сутки. Хранить еду нужно в холодильнике.

- Опасность также представляют пищевые токсикоинфекции, особенно это инфекции, связанные с накоплением токсинов, например стафилококка. Часто это связано с хранением пищевых продуктов в теплых условиях, когда долго салаты стоят на столе, в них начинают накапливаться токсины и вызывать отравления. Часто бывает, что когда салата мало, его дорезают. Категорически не рекомендуем этого делать. Новые порции продуктов советуем употреблять свежими, не смешивать со старыми, - Наталья Садыкова.

Проверяем погреба и подвалы

Внимательными нужно быть и людям, хранящим овощи, фрукты в погребах, подвалах частных домов и на дачах. Их Роспотребнадзор советует проверить на наличие мышей и крыс, чтобы не пострадать от геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Заболевание передается через помет грызунов. Если же они обнаружены, то следует провести дератизацию, уничтожить грызунов с помощью приманок.

Если в подвале хранятся овощи фрукты, то их следует тщательно промывать, выдерживая зелень и овощи в воде. Картофель и морковь нужно хорошенько прожаривать, варить или тушить, тогда безопасные праздники гарантированы.