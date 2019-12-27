2019-12-27T13:41:58+03:00
Общество

«Это все кроты»: Под метромостом в Нижнем Новгороде обнаружили провалы грунта

Нижегородцы поделились пугающими снимками в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Это все кроты»: Под метромостом в Нижнем Новгороде обнаружили провалы грунта. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"«Это все кроты»: Под метромостом в Нижнем Новгороде обнаружили провалы грунта. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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Провалы грунта в Нижегородской области давно уже перестали быть редкостью. Чего стоит хотя бы знаменитая «черная дыра» на улице Горной, которая в течение нескольких лет пугала горожан. Однако на этот раз провалы грунта образовались в аккурат под опорами метромоста.

- Провалы грунта зафиксированы под опорами нижегородского метромоста, - появился пугающий снимок в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Многие горожане восприняли эту новость с юмором и даже стали выдвигать свои версии появления загадочных провалов.

Сейчас все провалы уже засыпаны. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сейчас все провалы уже засыпаны.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Это все кроты, - предположил Андрей Бирюков.

- Больше похоже на размытие грунта под водосточной трубой, - отметил Андрей Королев.

Впрочем, вскоре была озвучена официальная причина появления провалов. И кроты тут оказались совершенно не при чем.

- Провалы в грунте под опорами метромоста со стороны Московского вокзала образовались в результате отвода ливневых вод с поверхности моста, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. - В настоящее время провалы засыпаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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