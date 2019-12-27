«Мне не 90, мне опять 45!»: Пенсионерка из Нижнего Новгорода произвела фурор на «Модном приговоре»

Нижегородка Дина Коновалова, готовящаяся к празднованию своего 90-летия, стала настоящей звездой нового выпуска телешоу «Модный приговор». Передачу с ее участием зрители увидели в эфире от 26 декабря 2019 года.

Модный приговор с 90-летней нижегородкой Диной Коноваловой.Всю свою жизнь женщина посвятила детям и внукам.

В качестве истца выступила внучка Дины Константиновны Полина Зотова, которая от имени всей семьи попросила модный суд подарить ее бабушке новый образ к грядущему юбилею. Всю жизнь она посвятила детям и внукам, и теперь родные хотят достойно отметить ее юбилей. Правда, по словам Полины, многочисленные любящие родственники никак не могут определиться, в каком платье Дина Константиновна должна быть на своем празднике.

От лица семьи в модном суде выступила внучка Полина Зотова.

- Я хочу, чтобы у нее было яркое, особенное платье, чтобы она вышла, и все упали! А вот мои сестры говорят, что вечно я со своими выкрутасами. На самом деле бабушке нужно что-то элегантное, сдержанное, по возрасту. А сама бабушка хочет что-нибудь попроще, чтобы она в своем наряде могла еще потом куда-нибудь ходить! - рассказала суду внучка.

Дина Константиновна росла в очень бедной семье. Из-за нехватки денег она пропустила свой школьный выпускной - не на что было купить платье. А замуж выходила в платье своей старшей сестры.

- Мне кажется, что 90 лет - такая дата, когда необходимо иметь особенное платье, - считает внучка.

Семья хочет достойно отметить 90-летие любимой бабушки.

- Матушка у меня уникальная! Дело в том, что не так давно она закончила выступать на соревнованиях по конькобежному спорту, - сообщил Константин Коновалов. - Матушка подготовила не одно поколение учеников, разработала методику по подготовке к экзаменам по физике. Прекрасно владеет технологиями, расплачивается в магазинах с помощью телефону. Теперь в преддверии юбилея семья рассуждает, как же Дина Константиновна явится нам в этот прекрасный день.

Затем слово дали обвиняемой, которая призналась, что чувствует себя не на 90, а на 45, когда баба ягодка опять.

В прошлом году весь клан Коноваловых ездил на четыре дня в Санкт-Петербург (на фото - лишь малая часть путешественников).

- Из одногодок, с кем училась в классе, остались только трое. Но я не могу себя сравнивать с ними, потому что они ходят с палочками. А я даже представить не могу, что выйду из дома с палочкой, - призналась героиня «Модного приговора».

Стилисты популярной передачи постарались на славу, подобрав будущей юбилярше эффектные и очень элегантные образы. Конечно, не обошлось без яркого макияжа и смены цвета волос - героиню перекрасили в блондинку.

Близкие пришли поддержать 89-летнюю бабушку на съемках передачи "Модный приговор".

Первый наряд от стилистов сразил зрителей наповал. На подиуме пенсионерка из Нижнего Новгорода предстала в длинном красном пальто, бордовым бантом, серой шляпке с бордовой окантовкой, серых брюках и лаковых ботинках.

- Говорят «слов нет», но у меня есть слова! Сегодня родилась совершенно другая женщина, соответствовать которой будет очень сложно, - отметила Дина Коновалова.

89-летняя нижегородка поразила ведущих "Модного приговора".

Второй выход на подиум был не менее ошеломляющим. Темно-синее платье, белая беретка, кремовая сумочка и жемчужная нитка пришлись нижегородке как нельзя кстати.

- Я скажу, что пока снимала тот костюм и надевала этот, перечисляла, куда я срочно должна пойти, чтобы так выглядеть, - заявила героиня, увидев себя в зеркале.

Третий образ в хорошем смысле слова добил ведущих, зрителей и многочисленных родственников Дины Коноваловой. Пурпурное платье с белым кружевным воротником, массивные золотые серьги, столь модные в этом сезоне, клатч и лодочки на сдержанном каблуке произвели фурор. Зал взорвался аплодисментами.

- Вот сейчас уже нет слов. Потому что такой шикарной я себя никогда не видела. Не представляла, что могу быть такой шикарной женщиной, - призналась пенсионерка. - Как жаль, что это не случилось раньше и времени для такого разгула моды у меня осталось мало.

На что судья Александр Васильев заявил: «Мы еще пригласим вас к столетнему юбилею!» Традиционного голосования, кстати, не было. В качестве подарка к 90-летию ведущие решили просто так подарить героине все три наряда.

КОНКРЕТНО

Дине Константиновне Коноваловой 89 лет. Рост - 154 см, вес - 62 кг, размер одежды 50. параметры: 105-86-104. Комплексы отсутствуют.