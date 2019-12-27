Новогодняя ночь 2019-2020 в Нижнем Новгороде: Как и где лучше провести

До главного праздника года остается всего пять дней, и нижегородцы вовсю составляют планы на новогоднюю ночь 2019-2020. «Комсомолка» тщательно изучила программу мероприятий и готова рассказать вам, как и где лучше провести новогоднюю ночь 2019-2020 в Нижнем Новгороде (16+)

Площадь Минина и Пожарского

Самые массовые гуляния по традиции пройдут на главной площади города. Праздничные мероприятия на площади Минина и Пожарского стартуют уже в 22:00. Начнется все с новогодней музыки и поздравления аниматоров. Вслед за этим начнется основная праздничная программа, в которой нижегородцев ожидает шоу барабанщиц, танцевальный флешмоб, фаер-шоу и выступления DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go. Холодно от этих зажигательных танцев точно не будет!

22:00 - открытие площадки для гостей. Новогодняя музыка.

22:15 - поздравления от ведущего и аниматоров

22:45 - открытие программы новогодней ночи, шоу барабанщиц

23:00 - розыгрыш подарков от партнеров и новогодняя шуточная викторина

23:20 - Выступление артистов

23:40 - новогодний танцевальный флешмоб от аниматоров

23:45 - мега-селфи и загадывание желаний 2020

23:55 - новогоднее обращение президента

00:00 - куранты

00:07 - поздравление Деда Мороза и Снегурочки

00:30 - фаер-шоу «Волшебный Новый год»

00:50 - фейерверк

01:00 - музыкальное выступление Татьяны Щелоковой

01:30 - музыкальное выступление кавер-группы «Каштаны из Берлина»

02:00 - DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go

02:30 - световое шоу «NRG»

04:00 - окончание мероприятия

Впрочем, одной только главной площадью города новогодние мероприятия не ограничатся. Также массовые гуляния новогодней ночи 2019-2020 в Нижнем Новгороде пройдут во всех районах города. Специально для этого в каждом районе выбрана специальная праздничная площадка. Здесь праздничные мероприятия стартуют в половине первого ночи. К этому времени горожане как раз успеют прослушать новогоднее обращение президента и загадать желание.

Автозаводский район

Здесь праздничная программа пройдет в Автозаводском парке с 00:30 до 04:00. В программе автозаводцев ожидает дискотека, выступление Деда Мороза и Снегурочки, огненное шоу и шутки от ведущего.

00:30 – дискотека

01:00 – блок ведущего

01:30 – Дед Мороз и Снегурочка

01:50 – блок ведущего

02:10 – огненное шоу

02:25 – блок ведущего

04.00 – закрытие программы

12:00-15:00 – развлекательная программа для детей «В поисках Деда Мороза», катание на хаски и лошадях

Канавинский район

Здесь праздничные мероприятия начнутся в 00:30 на площадке у кинотеатра «Вера». Уже к 03:30 гуляния завершатся.

00:30 – дискотека

01:00 – блок ведущего с выступлением Деда Мороза и Снегурочки

02:05 – огненное шоу

02:20 – блок ведущего

03:30 – закрытие программы

12:00-15:00 – развлекательная программа от детского театра «Вера» «Приключения новогоднего Крыса»

Ленинский район

Здесь массовые гуляния стартуют в 00:30 на площадке у кинотеатра «Россия». Завершатся праздничные мероприятия в 03:30.

00:30 – дискотека

01:00 – блок ведущего

01:20 – огненное шоу

01:35 – блок ведущего

02:30 – Дед Мороз и Снегурочка

02:50 – блок ведущего

03:30 – закрытие программы

Московский район

Здесь праздничные мероприятия начнутся в 00:30 на площади перед Дворцом спорта «Юность», а завершатся в 03:30.

00:30 – дискотека

01:00 – приветствие ведущего

01:10 – Дед Мороз и Снегурочка

01:30 – блок ведущего

02:15 – огненное шоу

02:30 – блок ведущего

03:30 – закрытие программы

Приокский район

Праздничные мероприятия здесь стартуют в 00:30 в парке «Приокский», а завершатся в 03:30.

00:30 – дискотека

01:00 – приветствие ведущего

01:10 – Дед Мороз и Снегурочка

01:30 – блок ведущего

02:20 –огненное шоу

02:35 – блок ведущего

03:30 – закрытие программы

11:00 – интерактив с ведущим для детей

12:30 – развлекательная программа для детей «Три кота»

11:00-14:00 – катание на лошади, пони.

Советский район

Праздничные мероприятия здесь начнутся в 00:30 на площади Советской, а завершатся в 03:30.

00:30 – дискотека

01:00 – блок ведущего

01:15 – огненное шоу

01:30 – салют

01:45 – блок ведущего

02:10 – Дед Мороз и Снегурочка

02:30 – блок ведущего

03:30 – закрытие программы

Парк Пушкина

11:00 – развлекательная программа для детей «Три кота»

12:00 – детская игровая программа с ведущим

11:00-14:00 – катание на лошади, пони.

Сормовский район

Здесь праздничные мероприятия начнутся в 00:30 в парке «Светлоярский», а завершится все в 03:30.

00:30 – дискотека

01:00 – блок ведущего

01:30 –огненное шоу

01:45 – блок ведущего

02:10 – Дед Мороз и Снегурочка

02:30 – блок ведущего

03:30 – закрытие программы

12:00-15:00 – развлекательная программа для детей, катание на пони