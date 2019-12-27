Новогодняя ночь 2019-2020 в Нижнем Новгороде: Как и где лучше провести
До главного праздника года остается всего пять дней, и нижегородцы вовсю составляют планы на новогоднюю ночь 2019-2020. «Комсомолка» тщательно изучила программу мероприятий и готова рассказать вам, как и где лучше провести новогоднюю ночь 2019-2020 в Нижнем Новгороде (16+)
Площадь Минина и Пожарского
Самые массовые гуляния по традиции пройдут на главной площади города. Праздничные мероприятия на площади Минина и Пожарского стартуют уже в 22:00. Начнется все с новогодней музыки и поздравления аниматоров. Вслед за этим начнется основная праздничная программа, в которой нижегородцев ожидает шоу барабанщиц, танцевальный флешмоб, фаер-шоу и выступления DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go. Холодно от этих зажигательных танцев точно не будет!
22:00 - открытие площадки для гостей. Новогодняя музыка.
22:15 - поздравления от ведущего и аниматоров
22:45 - открытие программы новогодней ночи, шоу барабанщиц
23:00 - розыгрыш подарков от партнеров и новогодняя шуточная викторина
23:20 - Выступление артистов
23:40 - новогодний танцевальный флешмоб от аниматоров
23:45 - мега-селфи и загадывание желаний 2020
23:55 - новогоднее обращение президента
00:00 - куранты
00:07 - поздравление Деда Мороза и Снегурочки
00:30 - фаер-шоу «Волшебный Новый год»
00:50 - фейерверк
01:00 - музыкальное выступление Татьяны Щелоковой
01:30 - музыкальное выступление кавер-группы «Каштаны из Берлина»
02:00 - DJ Gambino Sound Machine и Зимние Go-Go
02:30 - световое шоу «NRG»
04:00 - окончание мероприятия
Впрочем, одной только главной площадью города новогодние мероприятия не ограничатся. Также массовые гуляния новогодней ночи 2019-2020 в Нижнем Новгороде пройдут во всех районах города. Специально для этого в каждом районе выбрана специальная праздничная площадка. Здесь праздничные мероприятия стартуют в половине первого ночи. К этому времени горожане как раз успеют прослушать новогоднее обращение президента и загадать желание.
Автозаводский район
Здесь праздничная программа пройдет в Автозаводском парке с 00:30 до 04:00. В программе автозаводцев ожидает дискотека, выступление Деда Мороза и Снегурочки, огненное шоу и шутки от ведущего.
00:30 – дискотека
01:00 – блок ведущего
01:30 – Дед Мороз и Снегурочка
01:50 – блок ведущего
02:10 – огненное шоу
02:25 – блок ведущего
04.00 – закрытие программы
12:00-15:00 – развлекательная программа для детей «В поисках Деда Мороза», катание на хаски и лошадях
Канавинский район
Здесь праздничные мероприятия начнутся в 00:30 на площадке у кинотеатра «Вера». Уже к 03:30 гуляния завершатся.
00:30 – дискотека
01:00 – блок ведущего с выступлением Деда Мороза и Снегурочки
02:05 – огненное шоу
02:20 – блок ведущего
03:30 – закрытие программы
12:00-15:00 – развлекательная программа от детского театра «Вера» «Приключения новогоднего Крыса»
Ленинский район
Здесь массовые гуляния стартуют в 00:30 на площадке у кинотеатра «Россия». Завершатся праздничные мероприятия в 03:30.
00:30 – дискотека
01:00 – блок ведущего
01:20 – огненное шоу
01:35 – блок ведущего
02:30 – Дед Мороз и Снегурочка
02:50 – блок ведущего
03:30 – закрытие программы
Московский район
Здесь праздничные мероприятия начнутся в 00:30 на площади перед Дворцом спорта «Юность», а завершатся в 03:30.
00:30 – дискотека
01:00 – приветствие ведущего
01:10 – Дед Мороз и Снегурочка
01:30 – блок ведущего
02:15 – огненное шоу
02:30 – блок ведущего
03:30 – закрытие программы
Приокский район
Праздничные мероприятия здесь стартуют в 00:30 в парке «Приокский», а завершатся в 03:30.
00:30 – дискотека
01:00 – приветствие ведущего
01:10 – Дед Мороз и Снегурочка
01:30 – блок ведущего
02:20 –огненное шоу
02:35 – блок ведущего
03:30 – закрытие программы
11:00 – интерактив с ведущим для детей
12:30 – развлекательная программа для детей «Три кота»
11:00-14:00 – катание на лошади, пони.
Советский район
Праздничные мероприятия здесь начнутся в 00:30 на площади Советской, а завершатся в 03:30.
00:30 – дискотека
01:00 – блок ведущего
01:15 – огненное шоу
01:30 – салют
01:45 – блок ведущего
02:10 – Дед Мороз и Снегурочка
02:30 – блок ведущего
03:30 – закрытие программы
Парк Пушкина
11:00 – развлекательная программа для детей «Три кота»
12:00 – детская игровая программа с ведущим
11:00-14:00 – катание на лошади, пони.
Сормовский район
Здесь праздничные мероприятия начнутся в 00:30 в парке «Светлоярский», а завершится все в 03:30.
00:30 – дискотека
01:00 – блок ведущего
01:30 –огненное шоу
01:45 – блок ведущего
02:10 – Дед Мороз и Снегурочка
02:30 – блок ведущего
03:30 – закрытие программы
12:00-15:00 – развлекательная программа для детей, катание на пони
ИСТОЧНИК KP.RU