Трое нижегородцев получили по пять лет колонии за незаконный вывод 282 млн рублей за границу

Приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трое нижегородцев получили по пять лет колонии и штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей за незаконный вывод иностранной валюты через границу. В переводе на рубли они «отмыли» 282 миллиона.

- Всего подсудимые совершили 71 валютную операцию по переводу денег на банковские счета компаний-нерезидентов, - рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

Злоумышленники занимались преступной деятельностью больше полугода в период с декабря 2015 года по июнь 2016 год. Деньги за рубеж подсудимые выводили по следующей схеме: сначала они создали юридические лица, а потом зарегистрировали их на подставных директоров. В кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного агента, они предоставляли подложные документы об основаниях, целях и назначении переводов.

Уголовное дело проходило по статье: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой». Приговор выносил Нижегородский районный суд.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде поставили точку в громком коррупционном преступлении – экс-руководителя Акционерного общества «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» Андрея Нечаева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, там он проведёт пять лет.