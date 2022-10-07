Специальная диета и зимняя шубка: как готовятся к зиме обитатели нижегородского зоопарка «Лимпопо»

Фото: зоопарк «Лимпопо».

С наступлением осени и приближением холодов ритм жизни животных в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде меняется. Некоторые обитатели начинают усиленно питаться и перебираются во внутренние теплые вольеры, другие отращивают зимнюю шубку и становятся более ленивыми и медлительными. Подготовиться к зиме, и провести её с комфортом обитателям страны птиц и зверей также помогают и специалисты. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» узнала, как меняются условия содержания животных ближе к холодам.

Мишки нагуливают жир

Как правило, медведи впадают в спячку в конце ноября, а просыпаются по весне. Перед тем, как удобно устроиться в своей берлоге и заснуть крепким спокойным сном, супружеская пара бурых медведей Ляля и Балу, а ещё гималайский медведь Моган набивают свои животы вкусной едой. Конечно, а как же ещё когда впереди ожидает четыре, а то и пять месяцев сладкой неги.

У мишек меняется рацион. Фото: зоопарк «Лимпопо».

Ближайшие два месяца хищники продолжат нагуливать жир, специально для этого работники зоопарка сменили рацион медведей на белковую и высококалорийную пищу. Мишки лакомятся не только красной рыбой, орехами и сладким мёдом, но и сезонной тыквой, яблоками и грушами.

– Поведение медведей на особом контроле, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо».

Еды много не бывает. Фото: зоопарк «Лимпопо».

Угощают косолапых и ягодками. Например, они едят черноплодную рябину, клюкву и бруснику, чтобы почистить организм перед спячкой. Среди вкусностей также ветки осины, которые в больших количествах содержат танин. Это вещество помогает в пищеварении и очищает кишечник.

Орангутаны либо кутаются теплее, либо сидят дома

Суматранские орангутаны или «лесные люди», как ещё их называют за человекоподобный вид, тоже чувствуют приближение зимы. Ларсен и Аполлон, проживающие в зоопарке «Лимпопо», от понижения температуры, вероятно, в культурном шоке, поэтому в уличный вольер приматы стараются выходить как можно реже.

Ну, а в домике все равно уютней. Фото: зоопарк «Лимпопо».

Сейчас орангутаны любят проводить время, лёжа на качелях в своём тёплом и уютном домике, однако иногда можно наблюдать нечто забавное и очень милое. Например, сегодня Аполлон выбрался подышать свежим воздухом, устроился поудобнее в гамаке, но не забыл тепло укутаться.

Аполлона можно было увидеть в таком виде. Фото: зоопарк «Лимпопо».

Зайцы линяют с чувством, с толком, с расстановкой

Зайцы-беляки перед холодами меняют свои шубки на новенькие, а то это не дело зимой да быть со старой шёрсткой. Сейчас у ушастых обитателей наступил период линьки, причем у каждого зайчишки он проходит по-своему.

Линька у зайцев-беляков проходит постепенно. Фото: зоопарк «Лимпопо».

– Процесс этот проходит, что называется, «по классику»: с чувством, с толком, с расстановкой, – поделились в зоопарке «Лимпопо». – Сейчас обстановку в рядах наших «ушастиков» можно коротко охарактеризовать строчкой из песни: «один белый, другой серый».

Зайцы меняют шубки. Фото: зоопарк «Лимпопо».

Еноты превратились в пушистые шарики

А пока кто-то только готовится к зимним холодам, еноты-полоскуны уже во всеоружии – они обзавелись длинной густой шубкой, состоящей из теплого подшерстка. Впадать на всю зиму в спячку еноты, конечно, не планируют, но утеплиться, безусловно, решили. Теперь внешне еноты стали похожи на пушистые шарики.

Енот. Фото: зоопарк «Лимпопо».

– В холода сон енотов становится более продолжительным, активность животных значительно снижается и на улице в зимнее время животные практически не появляются, – объяснили специалисты.

Еноты-полоскуны к зимним холодам уже полностью готовы. Фото: зоопарк «Лимпопо».

«Разговорчивые» олени примерили контрастные шубки

К новому сезону готовятся в зоопарке «Лимпопо» северный олень Яхонт и марал Тургун, они уже поменяли шерсть и обросли зимним мехом.

– Окраска шерсти летом у них однотонная, а вот зимний окрас у северных оленей контрастнее, – рассказали в зоопарке.

Например, сейчас на шее самца Яхонта появился белый шерстяной «воротничок», а само тело покрылось теплым серо-коричневым мехом. На рогах у животных уже сошла кожа, они полностью окостенели. Уже в ноябре олени должны будут сбросить свои костяные «короны».

Северный олень Яхонт. Фото: зоопарк «Лимпопо».

А пока у марала Тургуна и северного оленя Яхонта «жаркая пора» - у них начался гон. В этот период животные становятся крайне «разговорчивыми», чтобы привлечь внимание противоположного пола. Так, марал Тургун то и дело издает протяжный рев, напоминающий песню, а Яхонт активно «хрюкает».

Марал Тургун. Фото: зоопарк «Лимпопо».

Павлины теряют свое роскошное оперение

Осенью у павлинов завершается брачный сезон и наступает период «затишья», а это значит, что яркое перьевое украшение птицам больше не нужно и они линяют. Сейчас птицы теряют все свое роскошное надхвостовое оперение, с помощью которого и привлекают внимание самок летом. Новые хвосты и «одеяния» самцы начнут отращивать в феврале, чтобы к весне уже выступать перед павушками.

Павлины. Фото: зоопарк «Лимпопо».

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