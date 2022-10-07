«Родила в квартире и выбросила из окна»: Младенец, которого нашли в кустах в Нижнем Новгороде, обрел новую семью

Мальчика выписали из больницы 19 сентября. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Хорошие новости пришли из Нижнего Новгорода, где для выброшенного из окна в кусты новорожденного младенца нашли приемных родителей. Мальчика усыновили совсем недавно, но кто стали его мамой и папой не разглашается, ведь тайна усыновления охраняется законом.

– Люди, разгласившие тайну усыновления, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке, – напомнили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Мальчика выписали из детской городской клинической больницы 19 сентября, спустя пять недель после рождения. Напомним, в медучреждение он был доставлен в тяжелом состоянии и сразу же был подключен к аппарату ИВЛ, а врачи прикладывали все усилия, чтобы улучшить состояние малыша.

Мальчику не повезло родиться в семье 24-летней нижегородки, проживающей в доме №138 на улице Агрономической в Советском районе. Девушке ребёнок оказался не нужен, поэтому сразу после родов 12 августа она выкинула его из окна на улицу. Малыш чудом выжил. Когда его нашли жители первого этажа, он уже не кричал, а кожа посинела от ночного холода. Ребёнка экстренно передали медикам, его состояние уже вызывало серьезные опасения. Некоторое время спустя мальчик пошел на поправку, ему дали имя Иван.

Младенца обнаружили в кустах на улице Агрономической. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Изначально было неизвестно, кто пожелал расправиться со своим ребенком таким жестоким способом. Полицейскими сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», а следователи принялись искать горе-мамашу. Найти ее удалось спустя почти месяц.

– В ходе расследования и проведенного анализа ДНК была установлена личность и местонахождение матери ребенка, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Нижегородка, выбросившая новорожденного сына из окна в кусты, пойдет под суд. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По словам нижегородки, отец выброшенного ребёнка о беременности ничего не знал, а сам ребёнок был нежеланным. Однако новорожденный мальчик не первый ребёнокдевушки, у неё растёт маленькая дочка.

– Так сложились обстоятельства. Сделано и сделано, – рассказала журналистам программы «Кстати» горе-мать. – Мне стыдно. У меня были гормоны во время беременности и дальше такой поступок.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». К слову, расследование этой истории уже завершено, а само дело передано в суд для вынесения приговора.

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