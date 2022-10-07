35-летняя рецидивистка обворовывала нижегородских пенсионеров под видом врача-терапевта

Злоумышленница задержана. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На очередную мошенническую уловку попались пенсионеры Нижнего Новгорода – на улице к ним подходила женщина, представлялась врачом-терапевтом поликлиники и предлагала медицинский осмотр на дому. Те приглашали мошенницу пройти к ним в квартиру, а позже обнаруживали пропажу ювелирных украшений и денег. Когда обман вскрылся, пожилые дамы забили тревогу и обратились в полицию, где были возбуждены уголовные дела.

– Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемую в совершении краж – ей оказалась 35-летняя рецидивистка. У неё были изъяты деньги и одна пара золотых изделий, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – В настоящее время подозреваемая находится под арестом. Её проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Полицейские проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как оказалось, злоумышленница орудовала в Сормовском районе. Так, на улице Коминтерна она подошла к 82-летней нижегородке и предложила провести внешний осмотр поверхности головы. Спустя некоторое время после его завершения пенсионерка обнаружила, что у неё пропали золотые серьги.

На улице Светлоярской жертвой мошенницы стала 82-летняя местная жительница. У неё также были похищены золотые серьги на сумму в 25 тысяч рублей в ходе фиктивного медосмотра.

Лжеврач вовсе не гнушалась ходить по квартирам пожилых женщин, с которыми знакомилась на улице. Дома у 89-летней нижегородки она и вовсе примерила на себя роль «хозяйки»: отправила пенсионерку в ванную комнату, а сама в это время обчистила её комод. Мошенница украла 25 тысяч рублей.

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