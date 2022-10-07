Сухая погода с потеплением до +15 ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

Самое время для прогулок и осенних фотосессий. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Комфортная осенняя погода установится в Нижнем Новгороде на грядущих выходных. За окном выглянет солнышко, воздух прогреется и не будет никаких осадков. Самое время для прогулок и осенних фотосессий.

В пятницу, 7 октября, утром разогреет от +10 до +12 градусов, возможен небольшой дождь. Днём температура воздуха максимально прогреется до +13 градусов. После обеда будет стоять облачная с прояснениями погода без осадков, но к вечеру вновь местами пройдут дожди. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +7 градусов. Ветер ожидается западный, его скорость не превысит 6,1 метра в секунду.

Суббота выдастся тёплой и солнечной. Синоптики обещают, что с самого утра на небе будет светить солнышко, а небольшие облака появятся только во второй половине дня. Днём температура воздуха прогреется до +14 градусов, вечером на улице будет +9…+12 градусов. Магнитное поле земли спокойное. Влажность воздуха составит 72-91%, а атмосферное давление – 756-757 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 9 октября, хоть и будет пасмурное, но вовсе не дождливое и даже очень комфортное для прогулок. Утром температура воздуха поднимется до +12 градусов, а уже после обеда разогреет до +15 градусов и будет облачно с прояснениями. Юго-западный ветер не превысит 5,2 метра в секунду.

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