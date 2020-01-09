2020-01-09T16:19:04+03:00
Общество

«Сильно скулят, мечутся»: Двух истерзанных собак в крови нашли на стройке в Нижнем Новгороде

По словам очевидцев, животным нужна помощь [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Двух истерзанных собак в крови нашли на стройке в Нижнем НовгородеДвух истерзанных собак в крови нашли на стройке в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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- SOS! 7 января около 13:00 в Нижнем Новгороде на территории садоводческого товарищества «Ракета», расположенного на улице Деловой, недалеко от гаражного массива, на участке, занятом под строительство, за высоким, практически глухим забором из коричневого профнастила были обнаружены две собаки похожие внешне на самоеда и акита – ину. Сильно скулят, мечутся по территории, - крик души от Марии Акимовой разлетелся по всем нижегородским интернет-сообществам.

По словам женщины, на шее у псов есть кровоточащие раны. Они нуждаются в помощи и, возможно, сидят там без еды и воды. Мария уточнила, что не знает подробностей – ее лишь попросили разместить информацию в социальных сетях. Также она прикрепила фото с места происшествия.

По словам очевидцев, животным нужна помощь Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, животным нужна помощьФото: СОЦСЕТИ

Как сообщила Мария «Комсомольской правде», человеческих следов на огорожденной территории не было найдено.

- Со слов людей знаю, что участок , где находятся собаки, - это частная территория в садоводчестве, собаки тоже, вероятно, чья-то собственность, поэтому пути решения по защите весьма ограничены рамками закона, - добавила женщина.

Как утверждают волонтеры из фонда «Сострадание», псы просто подрались между собой.

- С ними все хорошо. Также они там не часто, видимо забирают их, а иногда привозят на эту базу, - уточнили добровольцы.

Обеспокоенные нижегородцы начали активно обсуждать увиденное – мало кто поверил, что к травмам животных не причастны люди. Надо их спасать!», «Ужас, как можно быть такими бездушными, люди?», «Бедняки». Кроме того, появились предположения, что у собак повреждены или отрезаны уши, так как их не видно на фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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