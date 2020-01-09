«Нашла в телефоне женскую фотографию»: Нижегородец зарезал сожительницу в новогодние праздники и выдал ее смерть за суицид

- Моя сожительница совершила суицид, приезжайте! – раздался звонок в нижегородском отделении полиции 5 января.

На место трагедии в коммуналку на Народной улице моментально съехались следователи и сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что о гибели женщины сообщил ее гражданский муж. Позже выяснилось, что нижегородка погибла не сама – ее убили. И сделал это тот самый мужчина, который заявил в полицию о ее «суициде». Преступника выдали улики, обнаруженные специалистами.

По версии следствия, причиной жестокой расправы стала ссора на почве ревности. Якобы погибшая нашла в телефоне своего возлюбленного фотографию другой женщины и устроила скандал.

- Подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшей, от которого женщина скончалась на месте. Только спустя несколько дней злоумышленник сообщил о ее гибели, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

После того, как следователи обнаружили доказательства, мужчина признался в убийстве. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Нижегородца уже заключили под стражу.

Сейчас следователи проводят расследование и устанавливают время смерти женщины. Назначены и проводятся судебно-медицинская и криминалистические экспертизы.