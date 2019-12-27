В выходные в Нижнем Новгороде ожидается мороз

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -8 градусов.

В течение дня ожидается облачная погода, с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Практически безветренно - юго-восточный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 63%%, вечером – до 76%. Атмосферное давление стабильное —750-751 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха будет стабильной – от -6 градусов в полдень, вечером немного ниже - до -8 градусов. Ветер к вечеру поменяет направление на северный и немного усилится - до трех-четырех метров. Магнитное поле спокойное.

В выходные в Нижнем Новгороде ожидается приятный зимний морозец - от -6 до -9 градусов. Субботу синоптики прогнозируют бесснежной, а вот в воскресенье, за два дня до Нового года, ранним утром пойдет ожидается небольшой снег. В субботу во второй половине дня усилится ветер - до 9 метров в секунду, и стихнет только к полудню в воскресенье.

Давление в субботу 752-761 мм ртутного столба, в воскресенье - 763-767 мм ртутного столба.

Синоптики советуют быть внимательными на дорогах в ночь с субботы на воскресенье ожидается гололед.

Напоминаем, что на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде синоптики обещают настоящую новогоднюю погоду.