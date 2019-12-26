2019-12-26T16:55:22+03:00
Звезды

Посиделки на «Воднике» и разборки на Горького: В сети появился фильм о фильме «Жмурки», снятом в Нижнем Новгороде

В 24-минутное видео вошли закадровые сцены и комментарии создателей [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Съемки фильма "Жмурки" в Нижнем Новгороде.Съемки фильма "Жмурки" в Нижнем Новгороде.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Под Новый год на YouTube появился фильм о фильме Алексея Балабанова «Жмурки», снятого в Нижнем Новгороде. Кинокомпания СТВ представила 24-минутное видео с закадровыми сценами, не вошедшими в окончательную версию черной комедии, и комментариями создателей.

Фильм о фильме Алексея Балабанова "Жмурки".Как снимали "Жмурки" - закадровые сцены, не вошедшие в окончательную версию фильма.

Съемки «русского комикса» проходили осенью 2004 года. А в широкий прокат фильм Балабанова про бандитов вышел 24 мая 2005 года. В картине, рассказывающей о двух бандитах в середине 90-х, работающих на криминального авторитета, снялись Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Дмитрий Дюжев, Алексей Панин, Гарик Сукачев, Рената Литвинова, Дмитрий Певцов и многие другие кинозвезды того времени.

После небольшого вступления первые кадры из знаменитой комедии. Корон (Сергей Маковецкий), Бала (Анатолий Журавлев) и Баклажан (Григорий Сиятвинда) сидят на стадионе «Водник» в центре Нижнего Новгорода.

- Ну что, может, о делах поговорим? - предложил Корон.

- Давай поговорим, - согласился Бала.

- Давай поговорим, - повторил Корон.

- Ну, говори! - не выдержал Баклажан.

В «Жмурках» засветились центральные улицы приволжской столицы, хорошо узнаваемые местными жителями. Их также можно увидеть в фильме о фильме, обнародованном 19 декабря 2019 года. Площадь Горького, Рождественская улица, Сенная площадь, Большая Печерская улица, стадион «Водник» и другие локации, на которых звезды отечественного кинематографа изображали крутых бандитов.

- Иллюстрация времени. Карикатурная иллюстрация поведения огромных слоев населения 90-х годов, - вынес вердикт Виктор Сухоруков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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