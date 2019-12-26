2019-12-26T13:29:46+03:00
Общество

Канавинский мост расширят и проложат по нему велодорожки

К 2024 году в Нижнем Новгороде появится несколько веломаршрутов [схема]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Канавинский мост расширят и проложат по нему велодорожки.Канавинский мост расширят и проложат по нему велодорожки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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О том, что совсем скоро Нижний Новгород обзаведется целой сетью велодорожек, городские власти поговаривали давно. Однако до недавних пор все это оставалось на уровне идей. И вот, наконец, на днях Институт Урбанистики представил концепцию развития велодвижения в Нижнем Новгороде до 2024 года. В соответствии с ней, в течение ближайших пяти лет в городе должны произойти серьезные дорожные и транспортные изменения. К примеру, Канавинский мост планируется расширить и проложить по нему велодорожки.

- У нас разрабатывается два проекта по велодорожкам, - рассказала архитектор Ольга Грачева. – Первый маршрут соединяет две набережные – Нижневолжскую и Волжскую. Стратегической точкой на этом маршруте становится Канавинский мост, который планируется расширить для этих целей. Сейчас и на Нижневолжской, и на Волжской набережной есть свои велодорожки, которые будут соединены в единую непрерывную сеть. Второй маршрут - оздоровительный – пройдет от Канавинского моста, затем по улице Черниговской и выйдет к парку «Швейцария». И на том, и на другом маршруте будет устроено специальное покрытие, сделана разметка и установлены дорожные знаки. А вблизи светофоров будут предусмотрены специальные поручни для комфортного ожидания сигнала светофора велосипедистами.

ФОТО: Институт Урбанистики Нижнего Новгорода.

ФОТО: Институт Урбанистики Нижнего Новгорода.

Впрочем, двумя маршрутами дело не ограничится. В соответствии с концепцией, к 2024 году в Нижнем Новгороде будет создано сразу шесть веломаршрутов. Они пройдут по главным набережным, историческому центру и городским паркам.

КОНКРЕТНО

Какие маршруты будут разработаны в Нижнем Новгороде к 2024 году?

• Береговой – маршрут длиной 30 километров пройдет по основным городским набережным Оки и Волги.

• На перепаде высот – маршрут длиной 3 километра стане транзитным для поклонников берегового маршрута

• Связевой – маршрут длиной 1,5 километра пройдет по двум основным мостам – Канавинскому и Молитовскому.

• «Велооткос» – маршрут длиной 20 километров начнется от исторического центра и растянется вдоль всего проспекта Гагарина.

• «Компрессионное пятно» - маршрут длиной 15 километров пройдет по всем основным улицам исторического центра

• «По малым рекам» - маршрут длиной 17 километров пройдет по малым рекам Кова и Старка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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