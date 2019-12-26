Катки Нижнего Новгорода 2019-2020: адреса, расписание, цены, прокат коньков

Отсутствие настоящей зимы в Нижнем Новгороде не повод отказываться от традиционных зимних забав. В разных уголках приволжской столицы залиты катки, которые используются для массовых покатушек. Чтобы вам было легче сориентироваться, «Комсомольская правда» публикует список катков с естественным и искусственным льдами с подробным расписанием и ценами.

КАТОК НА "ГОРЬКОВСКОЙ ЕЛКЕ"

На протяжении всего фестиваля «Горьковская елка - 2020» посетителей ждут массовые катания на коньках. Если нет своих коньков, то можно взять их напрокат. Лед на катке искусственный, а значит, что кататься на нем можно даже в плюсовую погоду.

Где: площадь Минина и Пожарского

Когда: 28 декабря - 12 января с 12.00 до 20.00

Почем: вход на каток свободный со своими коньками. Стоимость проката коньков - 250 рублей без ограничения по времени.

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" В ПАРКЕ ИМЕНИ 1 МАЯ

Каток в парке имени 1 Мая открытый с естественным льдом. Работает ежедневно при минусовой температуре воздуха.

Где: ул. Октябрьской революции, 31

Когда: по будням с 11.00 до 23.00, по выходным с 9.00 до 23.00

Почем: по будням для взрослых - 150 рублей, для детей до 7 лет - 100 рублей, по выходным для взрослых - 200 рублей, для детей до 7 лет - 100 рублей, детям до 3 лет бесплатно. Прокат коньков по будням для взрослых - 150 рублей, для детей - 100 рублей, по выходным для взрослых - 200 рублей, для детей - 100 рублей. Заточка коньков - 150 рублей.

ДВОРЕЦ СПОРТА "ЗАРЕЧЬЕ"

Крытый каток с искусственным льдом. Находится в недавно построенном спорткомплексе Ленинского района.

Где: Арктическая улица, 7

Когда: по субботам с 19.00 до 20.00, по воскресеньям с 18.45 до 19.45

Почем: лицам от 14 лет и старше - 250 рублей/ час, до 14 лет - 150 рублей/ час. Прокат коньков лицам от 14 лет и старше - 150 рублей/ час, до 14 лет - 100 рублей/ час.

ДВОРЕЦ СПОРТА "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА"

Там посетителей ждет крытый каток с искусственным льдом.

Где: улица Лоскутова, 10

Когда: по воскресеньям с 16.00 до 17.00, с 17.15 до 18.15; 3-6 января с 16.00 до 17.00, с 17.15 до 18.15, 8 января с 16.00 до 17.00, с 17.15 до 18.15

Почем: для взрослых (с 14 лет) - 250 рублей/ час, для детей 7-14 лет - 150 рублей, для детей до 7 лет бесплатно. Прокат для взрослых - 150 рублей/ час, для детей - 100 рублей/ час. Прокат осуществляется только при наличии удостоверения личности. Заточка коньков - 200 рублей.

КАТОК В КОРЕЙСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Ледовая арена появилась рядом с первым «умным» домом в Корейском переулке. Размер катка более 100 квадратных метров. У него есть разметка и ворота для игры в хоккей, в вечерние часы лед освещается прожекторами.

Где: Корейский переулок, 8

Когда: для массовых катаний арена работает с 20.00 до 21.00, по выходным с 18.30 до 21.00

Почем: бесплатно

СТАДИОН "ДИНАМО"

Каток на стадионе «Динамо» - это открытый каток с естественным льдом. Каток начинает работать при стабильной минусовой температуре воздуха.

Где: Университетский переулок, 8 (вход за бывшим кинотеатром «Октябрь»)

Когда: по будням с 16.00 до 21.30, по выходным и праздникам с 13.00 до 21.30 (понедельник выходной, если это не праздник)

Почем: абонемент на десять посещений - 900 рублей, коньки выдаются под залог в размере 1000 рублей или документа, удостоверяющего личность

СТАДИОН "ТРУД"

Открытый каток с искусственным льдом. Начинает работу при минусовой температуре. Кататься можно при температуре до +8 градусов. По субботам проходит ледовая дискотека.

Где: бульвар Юбилейный, 30 (центр Сормова)

Когда: по пятницам с 18.00 до 21.00, по субботам с 17.00 до 21.00, по воскресеньям с 16.00 до 20.00

Почем: взрослым - 150 рублей, детям с 7 до 10 лет - 60 рублей, детям до 7 лет - бесплатно; прокат коньков взрослым - 100 рублей/ час, детям - 40 рублей/ час.

"РУССКИЙ ЛЕД" В СОРМОВСКОМ ПАРКЕ

Каток в Сормовском парке - ледовый комплекс с удобными теплыми раздевалками и прокатом коньков. Отличное место для массовых катаний, семейного и корпоративного отдыха.

Где: ул. Энгельса, 31 (центр Сормова)

Когда: 30 декабря с 17.30 до 20.30, 31 декабря с 10.00 до 17.00, 1-3 января с 12.00 до 17.00, с 17.30 до 22.00, 4-5 января с 10.00 до 17.30, с 18.00 до 22.00, 6-8 января с 10.00 до 17.00, 17.30 до 22.00, 9 января с 17.30 до 18.30, 10 января с 17.30 до 22.00, 11 января с 13.30 до 17.30, с 18.00 до 22.00, 12 января с 12.00 до 17.30, с 18.00 до 22.00.

Почем: катание - 200 рублей без ограничений по времени, прокат коньков - 200 рублей, заточка коньков - 100 рублей, детям до семи лет - бесплатно, абонемент на десять посещений - 1500 рублей.

КАТОК В "РИО"

Единственный каток в Нижнем Новгороде, находящийся в ТРЦ. Просторный, крытый каток. Настоящий лед с искусственным охлаждением.

Где: Московское шоссе, 12 (3 этаж)

Когда: 26-30 декабря с 10.00 до 22.00, 31 декабря с 10.00 до 19.45, 1 января выходной, 2-12 января с 10.00 до 22.00

Почем: по будням для взрослых - 200 рублей, для детей от 3 до 14 лет - 150 рублей, по выходным и праздника для взрослых - 250 рублей, для детей от 3 до 14 лет - 200 рублей. Прокат коньков - 100 рублей, заточка коньков - 200 рублей.

ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"

В этом физкультурно-оздоровительном комплексе - крытый каток с искусственным льдом.

Где: ул. Карла Маркса, 21

Когда: 28 декабря с 20.30 до 21.15, 2 января с 13.00 до 14.30, с 19.30 до 21.00, 3 января с 20.15 до 21.30, 4 января с 20.30 до 21.45, 6 января с 20.15 до 21.30, 87 января с 9.45 до 11.15, 11 января с 20.30 до 21.45, 18 января с 20.30 до 21.45, 25 января с 20.30 до 21.45

Почем: выход на лед - 200 рублей, прокат - 100 рублей

"КАТУШКА" НА АВТОЗАВОДЕ

Открытый каток площадью 2400 квадратных метров с естественным льдом. Каток «Катушка» начинает работать при стабильной минусовой температуре воздуха.

Где: Центральный парк культуры и отдыха

Когда: по будням с 11.00 до 21.00, по выходным с 10.00 до 21.00

Почем: по будням (кроме среды) - 200 рублей, по средам - 220 рублей, по выходным и праздникам - 220 рублей. Время катания не ограничено. Для детей до 7 лет вход свободный. Входной билет с прокатом коньков по будням для взрослых - 300 рублей, для детей до 7 лет - 200 рублей, по выходным для взрослых - 320 рублей, для детей до 7 лет - 200 рублей.

КАТОК В "МЕГЕ"

В этом торговом центре небольшой крытый каток площадью 370 квадратных метров с искусственным льдом.

Где: д. Федяково, ТЦ «МЕГА»

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00 (1 сеанс - 1,5 часа), по понедельникам, средам и пятницам сеансы массового катания с 20.00 до 21.30 не проводятся, вместо них - занятия с тренером.

Почем: для взрослых и детей старше 7 лет - 250 рублей, для детей до 7 лет – 150 рублей, индивидуальные получасовые занятия с тренером (детям до 12 лет) - 500 рублей. Прокат коньков - 50 рублей за сеанс. Залог за коньки - 1000 рублей или документ удостоверяющий личность (кроме паспорта).