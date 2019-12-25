Нижегородцы смогут контролировать реализацию нацпроектов с помощью интерактивной карты

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета на Нижегородской ярмарке презентовал интерактивную карту, на которой в режиме реального времени показаны стройки и другие работы, которые ведутся в рамках нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Национальные проекты – это невероятный шанс на изменения. Мы должны максимально рачительно подойти к использованию этих ресурсов. Поэтому теперь в режиме реального времени можно увидеть, в каком состоянии находятся те или иные проекты, - отметил Глеб Никитин.

Сейчас в систему уже занесено более 1400 проектов и зарегистрировано более 1000 пользователей. В ней уже работают все органы исполнительной власти и постепенно подключаются муниципалитеты.

- Контроль должен происходить онлайн, а не через отчеты на бумаге и заполнение баз данных, - подчеркнул Глеб Никитин. – На интерактивной карте представлена детализация по строительству и ремонту дорог, больниц, инженерных сетей. Видно, как возводятся социальные объекты, расселяются аварийные дома, благоустраиваются парки и скверы, ликвидируются свалки. Всего на карту нанесено уже более 7500 объектов, и каждый нижегородец может написать свой отзыв.

С 25 декабря 2019 года карта доступна в интернете по адресу: карта52.рф.