Многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо участка для ИЖС в Нижегородской области

В Нижегородской области подготовлен законопроект о введении жилищного сертификата для многодетных семей – он был разработан региональным правительством по поручению губернатора Глеба Никитина. Об этом глава региона сообщил в ходе отчета на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

Глеб Никитин рассказал, что к нему не раз обращались многодетные семьи, которые просили ввести денежную выплату для тех, кто отказывается от предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

- Эти деньги можно будет вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения действующего ипотечного кредита или внесения в качестве первоначального взноса для получения ипотеки, - отметил Глеб Никитин.

Таким образом, теперь у многодетных семей появится выбор – получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или земельный участок для ИЖС. Право на льготу получат те семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий – а таких в Нижегородской области не менее 17,5 тысяч.

Планируется, что новый закон должен вступить в силу уже в начале 2020 года.