«Не надо напрягаться»: психиатр советует, как пережить Новый год

Новый год приносит с собой предпраздничные хлопоты и ожидание сказки. Но едва отгремят фейерверки и стихнут поздравления, как приходится возвращаться к привычным делам. Резкая смена обстановки или перенапряжение может вызвать депрессивную реакцию, которую иногда называют новогодней или постновогодней депрессией.

Как пояснил психиатр одной из нижегородских клиник Феликс Банщиков, новогодней депрессии не существует, а сам термин выдуман.

- Не существует каких-то особых новогодних или постновогодних депрессий. Это полная чушь! Есть послеродовая депрессия, есть депрессии у людей, которые живут за полярным кругом, где ночь длиться полгода и постоянно темно. Но это легко лечится – иногда достаточно поместить человека в нормальную смену дня и ночи. Наконец, существуют просто депрессии, которые могут развиваться у людей в период новогодних праздников просто потому, что они к этому склонны, страдают от каких-то психических расстройств, но это никак не связано с Новым годом, - рассказал Феликс Банщиков.

Что приводит к депрессивному состоянию?

Корректнее говорить о депрессивных реакциях на стрессы или неприятности. Специалисты называют это легкими невротическими расстройствами – это то, с чем человек справляется самостоятельно. Главный праздник в году может вызвать их, если на подготовку ушло слишком много сил.

- Денег потрачено много, но предвосхищений и ожиданий гораздо больше, чем самого праздника. Усилий много приложено, а в результате: посидели, посмотрели телевизор, выпили, закусили, и ничего особого не произошло. Люди психически более слабые или с тонкой душевной организацией, могут среагировать на это и получить депрессивную реакцию, - предупредил психиатр.

Проблемы могут возникнуть из-за излишней педантичности и предельной серьезности. Особенно это касается женщин, которым важно, чтобы в Новый год все было идеально, начиная с оформления елки и заканчивая столом.

Депрессия может проявиться на фоне новогоднего злоупотребления алкоголемФото: Евгения ГУСЕВА

Вообще, депрессивная реакция может развиться из-за любого стресса, никак не связанного с новогодними торжествами. Если же человек склонен к депрессии как к заболеванию, то есть все шансы, что на фоне злоупотребления алкоголем она проявится. Как правило, самостоятельно справиться с депрессией человек не сможет.

Врач рекомендует

Особо восприимчивым гражданам, психиатр советует поменьше напрягаться при подготовке к новогодним праздникам. Завышенные ожидания не должны вылиться в перенапряжение. Праздник, пусть даже самый большой и главный в году, должен остаться праздником.

- Слишком напрягаться не надо: не успели поставить елку или украсить – ну и ладно. Не успел сделать оливье, да и бог с ним. Кого-то не успел поздравить 31 декабря? Поздравишь первого числа. Не нужно воспринимать праздник как необходимость или этап жизни. С этой позиции мы можем воспринимать каждый понедельник, каждые 9 утра – это все в головах. В реальности же и самого Нового года не существует, в разных культурах он празднуется в разное время, это условность. Нужно относиться к этому как можно легче и стараться больше получать удовольствие, чем напрягаться по любому поводу, - советует Феликс Банщиков.

Тем, кто все-таки захандрил, врач советует стимулировать организм физическими упражнениями (достаточно пару раз в неделю). Даже если вы не ходите в спортзал, стоит вспомнить о занятиях сексом, который стимулирует мозг и способствует выработке гормона радости. Полезны будут и контрастные процедуры. Это может быть душ или поход в сауну с обливанием холодной водой. Легкое невротическое расстройство покинет вас в любом случае, но можно помочь себе и ускорить этот процесс.