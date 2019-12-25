2019-12-25T13:27:40+03:00
Общество

Сормовичкам не вернут роддом №6

Женщин продолжат направлять в родильный дом №4 и в областной перинатальный центр
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сормовичкам не вернут роддом №6Сормовичкам не вернут роддом №6Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Родильный дом №6 в Сормовском районе, закрытый еще с конца 2017 года, открывать не будут – об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Напомним, медицинское учреждение было закрыто на капитальный ремонт в октябре 2017 года – здание, где оно располагалось, было уже очень старым и не отвечало требованиям санитарного законодательства и Госпожнадзора.

Однако никакого капитального ремонта в итоге проводить не стали. И в ближайших перспективах не планируют. Как выяснилось, все дело в демографическом кризисе.

- По данным ежемесячного мониторинга числа принятых родов в Нижегородской области отмечается как абсолютное снижение числа родов, так и уменьшение нагрузки на одну койку для беременных и рожениц. Поэтому перераспределение объемов между родильными домами Нижнего Новгорода с учетом права выбора пациенткой медицинской организации, не ограничивает доступность акушерской помощи в городе в силу сложившегося профицита акушерских коек, - отметили в минздраве.

Напомним, беременных, рожениц и родильниц Сормовского района перераспределили на родильный дом №4 Ленинского района и областной перинатальный центр на Автозаводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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