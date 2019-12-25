2019-12-25T12:28:49+03:00
Дом. Семья

Малыш кенгуру Хагена родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Детеныш появился на свет размером с фасолинку [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Семейная парочка кенгуру Хагена обзавелась потомством. Фото: http://www.nnzoo.ru/Семейная парочка кенгуру Хагена обзавелась потомством. Фото: http://www.nnzoo.ru/
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В нижегородской стране птиц и зверей очередное пополнение! На сей раз потомством обзавелась семейная парочка кенгуру Хагена, сообщили в пресс-службе «Лимпопо».

Малыши кенгуру Хагена рождаются крошечными - не более 20 мм. Фото: http://www.nnzoo.ru/

Малыши кенгуру Хагена рождаются крошечными - не более 20 мм. Фото: http://www.nnzoo.ru/

Когда именно малыш появился на свет неясно, поскольку детеныши кенгуру Хагена рождаются ростом не более 20 миллиметров. Они добираются до маминой сумки и уже там растут. Выглядывать из сумки и знакомиться с окружающим миром детки начинают по мере взросления. Судя по размерам крошки, сейчас ему примерно четыре месяца.

- Очаровательный малыш передает всем привет из экспозиции «Ночной мир», - заявили в зоопарке.

КСТАТИ

Во время беременности самка кенгуру Хагена как никогда уделяет внимание своей сумке, тщательно вылизывая ее. Таким образом будущая мать намекает самцу, что тот совсем скоро станет отцом. В это время глава семейства проявляет заботу и внимание в отношении своей пары. Самец все время старается быть рядом, когда та вынашивает детеныша.

СПРАВКА

Кустарниковый кенгуру Хагена получил свое название за выбранный для жизни ареал обитания, тесно связанный с зарослями кустарников. Этот вид кенгуру предпочитает жить в густом подлеске горных или равнинных лесов, в основном, на территории Новой Гвинеи, поэтому их также принято называть новогвинейскими лесными кенгуру.

Эти животные травоядны: они питаются в основном мягкой надземной и подземной растительностью (травами, листьями, корнями, фруктами). Предпочитают ночной способ жизни. Средняя длина взрослой особи достигает 45-70 сантиметров (без учета хвоста длиной 30-45 см), при этом самцы и самки по размерам примерно одинаковы. Половой зрелости достигают в 15 месяцев, беременность длится 30-45 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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