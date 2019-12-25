2019-12-25T12:27:35+03:00
Общество

Православных нижегородцев приглашают на новогодний молебен

В Нижегородской епархии разъяснили, как совместить Новый год и рождественский пост
Елена КАРАЛ
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Православных нижегородцев приглашают помолиться на Новый год. ФОТО:nevskiy-nne.ruПравославных нижегородцев приглашают помолиться на Новый год. ФОТО:nevskiy-nne.ru
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Нижегородцев приглашают помолиться о благополучии наступающего 2020 года и с благодарностью проводить 2019-й в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. 31 декабря в 17 часов здесь состоится молебное пение по случаю гражданского новолетия, которое возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как отметил пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексий Пестрецов, молебен в канун Нового года будет служиться не только в кафедральном соборе, но и в других церквях.

- Исторически сложилось, что гражданский Новый год выпадает на время рождественского поста. Есть в церкви специальный молебен, который так и называется: «Молебен перед началом гражданского Нового года». Эти молебны совершаются не только митрополитом, управляющим епархией. Многие приходы служат их по своему расписанию. Причем кто-то служит первого числа, а кто-то в канун Нового года - 31 декабря, - рассказал отец Алексий.

Он также отметил, что практика новогодних молебнов у православных существует уже много лет. При этом каждый волен выбирать, пойдет ли он в церковь, или предпочтет помолиться дома.

Что касается празднования Нового года, то совместить его с рождественским постом вполне возможно, разъяснили в епархии. Главное - избегать излишеств.

- Ничто не мешает собраться семьей за небольшим, скромным праздничным столом и без излишнего употребления спиртных напитков, без разгула и веселья, отметить Новый год. Ничто не мешает и выйти на площадку к той же елке. Понятно, что какие-то пищевые ограничения действуют, но скромное празднование без излишнего разгула и увеселения на Новый год вполне допустимо, - пояснил Алексей Пестрецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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