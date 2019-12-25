2019-12-25T12:00:05+03:00
Общество

«Будто зажгли сотню осветительных вышек»: Загадочная вспышка озарила небо над Дзержинском

Природу загадочного явления пока так и не смогли объяснить [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Будто зажгли сотню осветительных вышек»: Загадочная вспышка озарила небо над Дзержинском. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".«Будто зажгли сотню осветительных вышек»: Загадочная вспышка озарила небо над Дзержинском. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Широко известный громкими инцидентами Дзержинск на днях вновь напомнил о себе – на этот раз в центре внимания населения оказалась загадочная небесная вспышка, причину которой объяснить пока не удалось.

- Около пяти часов вечера 23 декабря я как раз выходил с работы и увидел зарево на западе, - рассказал «Комсомолке» очевидец необычного происшествия художник Жабий Зрак. - Красно-оранжевым была освещена половина неба. Не знаю, сколько это продолжалось, я застал несколько секунд, после чего все резко потухло. Никаких звуков при этом не было. Это было похоже на то, что зажгли сразу сотню осветительных вышек, как на стадионе, только желто-оранжевых. Просто очень яркий свет. Ничего подобного раньше не видел.

После публикации фотографий в социальных сетях местные жители выдвигали самые разные версии произошедшего.

Природу загадочного явления пока так и не смогли объяснить. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Природу загадочного явления пока так и не смогли объяснить. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Военные учения, - предположил Антон Смирнов.

- В Юганцах порох сжигают, - посчитал Александр Живаев.

- Однако, что-то горит, - выдвинул свою версию Maxim NN.

Действительно версия с пожаром казалась самой правдоподобной. Однако ни один пожар не заканчивается мгновенно. Да и крупных пожаров в тот день не было зафиксировано.

- 24 декабря на территории Дзержинска было зафиксировано два загорания мусора, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Оба они были оперативно потушены.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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