2019-12-25T11:37:27+03:00
Звезды

Звонок из детства: Наталья Водянова вспомнила о тяжелом прошлом

37-летняя супермодель показала свой детский снимок [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Многодетная мама поддержала флешмоб #детскиемечты.Многодетная мама поддержала флешмоб #детскиемечты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В канун католического Рождества модель и благотворитель Наталья Водянова поделилась в Инстаграме своим детским снимком. Фотография постановочная - такие в советские годы были у каждого ребенка. Маленькая Наташа одета в розовое платьице с кружевными воротничком и манжетами, на голове - атласные банты, а в руках телефон «вертушка».

natasupernovanatasupernova
Такое постановочное фото было у каждого ребенка в СССР
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- Это я звоню вам из детства. Оно не было простым. И сегодня я мечтаю о том, чтобы детство было счастливым и беззаботным для всех детей вне зависимости от их особенностей, - написала знаменитость в микроблоге.

Таким образом многодетная мать и сестра девушки с ДЦП поддержала флешмоб «Детские мечты» в пользу «Обнаженных сердец» и еще одиннадцати благотворительных фондов.

Подписчики умилились и отметили, что фото маленькой Натальи греет их сердца.

- Спасибо, за ваши добрые дела! - поблагодарила la_risa_sa.

- Если бы только могли себе представить тогда, ребенком, какое невероятное будущее вас ждет… - отметил somniumobmutum.

- В непростом детстве, как видите, есть плюсы. Очень добрая и красивая, - добавил vkupchenkov.

- Ваша мечта сбылась! Сколько вы осчастливили деток! Побольше бы таких людей, как вы, - прокомментировал pavlin59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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