Газовое хозяйство в Нижнем Новгороде обслуживают с помощью мыльной пены

Газ – наше национальное достояние, дающее нам пищу и тепло. Но неправильная его эксплуатация связана со смертельной опасностью. Поэтому у тех, кто обслуживает газовое оборудование, должна быть повышенная социальная ответственность. Но на деле это обслуживание заключается в наборе нехитрых действий. Газовики приходят раз в три года (с недавнего времени раз в год), проверяют трубы, плиты, колонки и котлы на предмет утечек и уходят. Иногда что-то советуют сделать, иногда нет. А во многие квартиры они вообще не приходят, потому что жители не заключили ни с кем договор на обслуживание. Чем это чревато, догадаться нетрудно.

Минутка ностальгии

В СССР, как бы кто ни ругал эту страну, такого бардака не было. Газовая служба регулярно обходила дома и квартиры с проверками труб, плит, котлов, колонок, дымоходов и вентиляции. Это было не раз в три года, а гораздо чаще.

Каждый раз делалась отметка в специальной абонентской книжке, и жилец знал, какие работы будут делать и когда к нему придут в следующий раз.

Если у оборудования заканчивался срок службы, газовики добивались его ремонта и замены. Не просто советовали вентиляционный канал почистить, трубу перекрасить, купить новую плиту, а добивались во что бы то ни стало.

Эта забота была принудительной и навязчивой, но она была. И она была включена в общий тариф за газ.

"Приходят мыльной водой смазать"

С победой в нашей стране рыночных отношений все это претерпело изменения. Теперь каждый собственник жилья должен выбрать одну из множества обслуживающих организаций и заключить с ней договор. Да еще и платить за это надо отдельно. То же самое (для общедомового оборудования) обязаны сделать и домоуправляющие компании и ТСЖ.

Требования к организациям, которые обслуживают потенциально опасное оборудование, тоже изменились. Они стали демократичнее. До этого года сотрудники таких организаций должны были обходить дома и квартиры раз в три года. Это очень мало, особенно когда оборудование старое и вот-вот станет не безопасным. Поэтому и увеличили частоту осмотров: с 2019 года – раз в год.

Сами проверки оборудования тоже стали демократичнее.

- Они приходят мыльной водой смазать вот это соединение и вот это соединение. Это все, что входит в их обязанности, – рассказывает житель, недовольный высокой платой за так называемое техническое обслуживание.

- А ко мне никто не приходил, - говорит пожилая нижегородка, у которой допотопная колонка, - договор заключила и все было понятно, что они вот в таком-то месяце придут ко мне. Но они не пришли.

- А я пять лет не могу добиться от них покраски транзитной трубы на доме. Каждую весну кормят завтраками, - написала в Фейсбуке нижегородка Татьяна Грачева.

Жесткие (как раньше, в СССР) требования поменять оборудование с истекшим сроком годности стали устными советами или, в самом неприятном для жителя случае, предписаниями…, необязательными к исполнению!

Социально ответственная компания могла бы проявить в этом деле самостоятельность и устраивать проверки почаще, а требования предъявлять пожестче. В идеале она могла бы и взять на себя часть расходов по замене старого оборудования. Но все сейчас считают каждую копейку, и поставщик газа – "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" - не исключение.

Контроля нет

В общем, то обслуживание газового оборудования, которое есть сейчас, наводит на тревожные мысли. Если бы эта деятельность лицензировалась и жестко контролировалась государством (все-таки речь идет о безопасности), тревог было бы меньше. Но контроля нет.

Разумеется, все эти вопросы следует задать не только поставщику газа, но и мелким фирмам, которые появились на рынке этих услуг. Однако у этих мелких фирм хотя бы ценник ниже. Поэтому домоуправляюще компании и товарищества собственников жилья уходят от ГГР НН и заключают договоры с более дешевыми поставщиками услуг. Какая разница: одна организация будет ходить, в лучшем случае, раз в год и смазывать соединения мыльной пеной или другая?

Метод убеждения?

В последнее время газпромовская аварийная служба все чаще отключает дома из-за утечек газа. В домоуправляющих компаниях Нижнего Новгорода сообщают, что буквально до сентября этого года были отключения лишь в отдельных квартирах. Но до перекрытия трубы целому многоквартирному дому не доходило. А со второй половины сентября газ начал пропадать в многоквартирных домах. С того момента по сегодняшний день отключено уже более 150 МКД.

Казалось бы, все эти отключения происходят из-за бардака в сфере обслуживания газового оборудования. Но в ДУКах и ТСЖ подозревают, что газовики это делают не из-за реальных опасных утечек, а на самом деле их цель – убедить управляющие организации в необходимости заключить договор на обслуживание именно с ними. Так считает, например, председатель ТСЖ Михаил Швыганов (двум домам его товарищества как раз отключили недавно газ в связи с утечками).

- Делаются фейковые фото с прибором и отключают дома от газа, а потом выставляют счета за включения и предлагают заключить договор так называемое комплексное обслуживания навечно. Если бы мне кто вчера сказал, я бы не поверил этому, пока не случилось это с нами, - констатирует Михаил Швыганов.

Пока идут все эти выяснения отношений, газовое оборудовние в домах продолжает приходить в негодность. В первую очередь это касается квартир. Жители никаких договоров ни с кем не заключают, потому что за это надо платить деньги. Да и вообще лень. Их никто не уговаривает и никто не заставляет. Они брошены со своим опасным оборудованием на произвол судьбы.