Вертеп и пряники на елке: нижегородские католики отмечают Рождество

Нижегородские католики отмечают Сочельник и готовятся праздновать Рождество. Главное торжественное богослужение проходит поздно вечером 24 декабря. Как рассказал «Комсомолке» настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде отец Георгий, богослужение ведется на русском языке. Латынь в стенах прихода можно услышать только один раз в неделю – по субботам. Так католики отдают дань традиции, которой 2000 лет.

Предрождественский пост

Предшествует празднику четырехнедельный предрождественский пост, который называется «адвент».

Пищевые ограничения минимальны, ведь главное – духовность. Верующих призывают быть милосердными, творить милостыню, помогать другим и молиться.

- Церковь налагает на своего верного свободу. Каждый человек сам решает, что он исключает. Никакого списка продуктов нет. Предлагается самому решить, от чего ты точно, чуть больше чем посильно, сможешь отказаться. Кто-то отказывается от кофе, кто-то от алкоголя, кто-то от интернета на месяц - каждый выбирает, от чего отказаться, сам, - рассказал отец Георгий.

При этом католики внешне демонстрируют радость от предстоящего праздника: устанавливают и наряжают елки, вешают на двери домов венки с цветами и другими украшениями, зажигают иллюминацию.

Фасад здания Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем НовгородеФото: Елена КАРАЛ

Рождественские ясли или вертеп

Одним из главных атрибутов праздника является рождественский вертеп или ясли. До рождественского богослужения в них отсутствует фигурка младенца Иисуса, отключена праздничная иллюминация.

Фигурка появляется в начале торжественной входной процессии на рождественской службе. В темноте и при свечах, священник проносит ее по всему храму, а затем кладет в ясли и провозглашает Рождество.

Праздничный стол

Хотя гастрономических ограничений нет, все же мясо в рождественский Сочельник католики стараются не подавать, рассказала сестра Вергиния. Может присутствовать рыба в разных видах. Например, в Польше стараются обязательно поставить на стол карпа и суп «ушка» с чем-то наподобие вареников с грибной начинкой. Присутствуют и многочисленные блюда из капусты, а также овощной салат, который у нас называют винегрет, а в Европе - русским или московским салатом.

На столе у католиков также обязательно есть много блюд с маком. В зависимости от региона, это может быть известная всем кутья, пирожные на палочке со сладким маком и прочие лакомства. Что касается напитков, то хозяйки подают к столу что-то вроде компота, сваренного из сухофруктов.

- В Польше есть обычай преломления рождественского хлеба, потому что Вифлеем – это дом хлеба. Делает это, как правило, глава семьи. Ты делишься хлебом в знак любви к ближнему, поддерживаешь жизнь, - пояснила сестра Вергиния.

Пряники на елкеФото: Елена КАРАЛ

Зеленые елки для католиков являются символом вечной жизни. Кстати, их любят украшать не елочными игрушками, а пряниками, фруктами и конфетами, которыми лакомятся дети. Так они возвращаются к старинным традициям, когда искусственных елочных украшений еще не было.