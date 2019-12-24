2019-12-24T17:05:35+03:00
Звезды

«Как в детстве»: Ирина Пегова похвасталась новогодней ретро-елкой

Живое дерево актриса украсила старинными игрушками [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Звезда "Прогулки" много лет коллекционирует елочные игрушки.Звезда "Прогулки" много лет коллекционирует елочные игрушки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актрисе Ирине Пеговой можно только позавидовать. За окном дождь, ни грамма снега, а у нее новогоднее настроение! Все дело в елке, которую 41-летняя артистка нарядила накануне ночью. Живое дерево она украсила игрушками из своей многолетней коллекции.

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Ирина Пегова украсила елочку любимыми игрушками.
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- Все елку нарядила, жду Нового года! - сообщила звезда «Прогулки» подписчикам в Инстаграме.

Под нарядным деревом актриса «поселила» Деда Мороза со Снегурочкой, Снеговика и старого медведя. А на ветки повесила стеклянные фигурки девочки, клоуна, собачек разных пород и балалаечника.

Артистка коллекционирует старинные елочные игрушки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артистка коллекционирует старинные елочные игрушки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Елочка с моими любимыми игрушками. В прошлом году я разбила три моих любимые игрушки, поэтому в этом году надо компенсировать, - добавила Ирина Пегова, имя в виду двух снегирей и домик. - В общем, всем новогоднего настроения. У меня оно, наконец, появилось!

Подписчики обзавидовались, засыпав новогоднюю елочку кинозвезды комплиментами. «Шикарные игрушки!», «Очень уютно смотрится», «Сколько же в вас детства и радости», «Елка как в детстве», «Очень красивая елка», - написали фолловеры.

КСТАТИ

Минувшей осенью коллекция елочных игрушек Ирины Пеговой пополнилась. Ее одноклассница Татьяна Ганина подарила давней знакомой деревянные елочные игрушки, сделанные собственными руками. Передача презента состоялась в эфире телешоу «Привет, Андрей!» на канале Россия-1. Тогда Ирина искренне обрадовалась красивым фигуркам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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