«Как в детстве»: Ирина Пегова похвасталась новогодней ретро-елкой

Актрисе Ирине Пеговой можно только позавидовать. За окном дождь, ни грамма снега, а у нее новогоднее настроение! Все дело в елке, которую 41-летняя артистка нарядила накануне ночью. Живое дерево она украсила игрушками из своей многолетней коллекции.

pegovairina Ирина Пегова украсила елочку любимыми игрушками.

- Все елку нарядила, жду Нового года! - сообщила звезда «Прогулки» подписчикам в Инстаграме.

Под нарядным деревом актриса «поселила» Деда Мороза со Снегурочкой, Снеговика и старого медведя. А на ветки повесила стеклянные фигурки девочки, клоуна, собачек разных пород и балалаечника.

Артистка коллекционирует старинные елочные игрушки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Елочка с моими любимыми игрушками. В прошлом году я разбила три моих любимые игрушки, поэтому в этом году надо компенсировать, - добавила Ирина Пегова, имя в виду двух снегирей и домик. - В общем, всем новогоднего настроения. У меня оно, наконец, появилось!

Подписчики обзавидовались, засыпав новогоднюю елочку кинозвезды комплиментами. «Шикарные игрушки!», «Очень уютно смотрится», «Сколько же в вас детства и радости», «Елка как в детстве», «Очень красивая елка», - написали фолловеры.

КСТАТИ

Минувшей осенью коллекция елочных игрушек Ирины Пеговой пополнилась. Ее одноклассница Татьяна Ганина подарила давней знакомой деревянные елочные игрушки, сделанные собственными руками. Передача презента состоялась в эфире телешоу «Привет, Андрей!» на канале Россия-1. Тогда Ирина искренне обрадовалась красивым фигуркам.