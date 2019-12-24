2019-12-24T14:18:37+03:00
Общество

«Умеют пользоваться шуруповертами»: Губернатор Нижегородской области отреагировал на поздравление жителей Павлова с «Нооыы годом!»

Баннер с опечатками недолго будет украшать центральную площадь города [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Необычное поздравление павловчан с Новым годом обсуждают в соцсетях.Необычное поздравление павловчан с Новым годом обсуждают в соцсетях.Фото: СОЦСЕТИ
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История с оригинальным новогодним поздравлением в Павлове дошла до губернатора Нижегородской области. Оказалось, изначально на центральной площади города висел баннер с правильной подписью «С Новым годом!». Однако недоброжелатели отчего-то переделывают ее в нечто непонятно, «вытаскивая» из фразы согласные буквы.

Оказалось, недоброжелатели покушались на надпись несколько раз. Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, недоброжелатели покушались на надпись несколько раз.Фото: СОЦСЕТИ

- Радует, что молодежь Павлова умеет пользоваться шуруповертами. Уже четвертый раз надпись «С Новым годом» рядом с главной елкой города видоизменяется в странное пожелание, - заявил глава региона Глеб Никитин. - Видимо, как и многие нижегородцы, павловчане не согласны с такой погодой в декабре и настойчиво убирают согласные буквы из поздравления. Надеюсь, как и обещают синоптики, к выходным пойдет снег, и павловские креативщики займутся настоящими новогодними забавами.

Сегодня жители заметили какую-то активность возле елки.

Сегодня жители заметили какую-то активность возле елки.

«Комсомольская правда» рассказывала, что оригинальное поздравление «С Нооыы годом!» вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. По словам местной жительницы Ольги Волковой, когда первый раз была перепутана надпись около елки, администрация объяснила это актом вандализма. Городские власти исправили надпись, однако неизвестные вновь убрали согласные, да так быстро, что павлочане даже не успели полюбоваться традиционным поздравлением «С Новым годом!» Отчего сложилось ощущение, что администрация ничего не исправила.

Кстати, 24 декабря очевидцы прислали «Комсомолке» фото с места событий. По их словам, возле елки на центральной площади рабочие занимаются тем самым поздравительным баннером. Есть вероятность, что уже сегодня согласные буквы займут свое законное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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