2019-12-24T14:09:47+03:00
Происшествия

«Встретился с родственниками и заперся в туалете с пистолетом»: в Ардатове обнаружено тело охранника-пенсионера

Трагедия произошла 21 декабря 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Встретился с родственниками и заперся в туалете с пистолетом»: в Ардатове обнаружено тело охранника-пенсионера«Встретился с родственниками и заперся в туалете с пистолетом»: в Ардатове обнаружено тело охранника-пенсионераФото: Алексей БУЛАТОВ
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Страшную находку обнаружил житель Ардатова в туалете охранного предприятия – там лежало тело одного из сотрудников со следами огнестрельного ранения. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции 21 декабря 2019 года.

- 51-летний пенсионер МВД , занимавший должность стрелка-водителя наряда реагирования Арзамасского отделения ФГУП «Охрана», в тот день находился на дежурстве. У него при себе находился табельный пистолет ИЖ-71, который сотрудники передают друг другу по смене, отмечаясь в соответствующем журнале, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Около половины второго дня мужчина поехал на обед, чтобы повидаться с приехавшими в гости родственниками. Потом он вернулся на работу и закрылся в туалете. Живым его больше никто не видел.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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