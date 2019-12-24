Нижегородские следователи обыскивают торговые центры в поисках снюса

Продавцами табачного изделия под названием «снюс» в Нижнем Новгороде заинтересовались следователи. В частности, в Советском районе областного центра возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», отмечается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, торговля снюсом, употребление которого представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе детей, ведется в ТЦ «Куб» и некоторых других торговых точках. При этом известно, что это табачное изделие вызывает тяжелую интоксикацию, а также вызывает зависимость, а там и до употребления наркотиков недалеко.

Уточняется, что следователи вместе с оперативными сотрудниками правоохранительных органов уже провели более 40 обысков в различных торговых центрах Нижнего Новгорода и области. Ими изъято значительное количество снюсов, предназначенных для продажи.

- Скоро следственные органы Следственного комитета России направит обращение в минздрав Нижегородской области для установления всех, кто пострадал от употребления снюса, - добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Нижегородской области вступит в силу закон о запрете на продажу снюса. Первым с инициативой запрета выступил губернатор Глеб Никитин.

- Нижегородская область не так давно столкнулась с новым вызовом, который связан с распространением, так называемого, снюса, - напомнил глава региона. - Нечистоплотные производители воспользовались пробелом в федеральном законодательстве, выпуская это вещество под названиями, не попадающими под запрет. В результате такая продукция в силу своей формальной легальности стала популярна в подростковой и молодежной среде.

А КАК У НИХ?

В декабре московский школьник попал в больницу из-за снюса. Его забрали прямо из школы после употребления табачного изделия. Произошедшее с ребенком отравление уже не первый случай за последние месяцы в среде школьников из разных регионов России.

- 17 декабря в детскую городскую клиническую больницу № 13 был доставлен 15-летний Иван П. По словам Вани, он употребил некурительный бездымный табак «снюс», после чего почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с диагнозом острое отравление, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

СПРАВКА «КП»

Снюс - вид табачного изделия, измельченный и увлажненный табак, который для оказания определенного эффекта держат во рту в течение нескольких минут и таким образом никотин из табака попадает в организм «курильщика». При этом в одном пакетике снюса содержится в пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете.