2019-12-24T12:39:57+03:00
Происшествия

Нижегородские следователи обыскивают торговые центры в поисках снюса

По факту продажи опасного для жизни табачного изделия возбуждено уголовное дело
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
С 1 января 2020 года в Нижегородской области вступит в силу закон о запрете на продажу снюса.С 1 января 2020 года в Нижегородской области вступит в силу закон о запрете на продажу снюса.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Продавцами табачного изделия под названием «снюс» в Нижнем Новгороде заинтересовались следователи. В частности, в Советском районе областного центра возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», отмечается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, торговля снюсом, употребление которого представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе детей, ведется в ТЦ «Куб» и некоторых других торговых точках. При этом известно, что это табачное изделие вызывает тяжелую интоксикацию, а также вызывает зависимость, а там и до употребления наркотиков недалеко.

Уточняется, что следователи вместе с оперативными сотрудниками правоохранительных органов уже провели более 40 обысков в различных торговых центрах Нижнего Новгорода и области. Ими изъято значительное количество снюсов, предназначенных для продажи.

- Скоро следственные органы Следственного комитета России направит обращение в минздрав Нижегородской области для установления всех, кто пострадал от употребления снюса, - добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Нижегородской области вступит в силу закон о запрете на продажу снюса. Первым с инициативой запрета выступил губернатор Глеб Никитин.

- Нижегородская область не так давно столкнулась с новым вызовом, который связан с распространением, так называемого, снюса, - напомнил глава региона. - Нечистоплотные производители воспользовались пробелом в федеральном законодательстве, выпуская это вещество под названиями, не попадающими под запрет. В результате такая продукция в силу своей формальной легальности стала популярна в подростковой и молодежной среде.

А КАК У НИХ?

В декабре московский школьник попал в больницу из-за снюса. Его забрали прямо из школы после употребления табачного изделия. Произошедшее с ребенком отравление уже не первый случай за последние месяцы в среде школьников из разных регионов России.

- 17 декабря в детскую городскую клиническую больницу № 13 был доставлен 15-летний Иван П. По словам Вани, он употребил некурительный бездымный табак «снюс», после чего почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с диагнозом острое отравление, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

СПРАВКА «КП»

Снюс - вид табачного изделия, измельченный и увлажненный табак, который для оказания определенного эффекта держат во рту в течение нескольких минут и таким образом никотин из табака попадает в организм «курильщика». При этом в одном пакетике снюса содержится в пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородскую гостиницу «Россия» перепрофилируют
В Нижегородской области стартовал проект «Честные весы – честная торговля»
Нижегородским школьникам рассказали о современных экологических технологиях
Личность погибшей под колесами трамвая нижегородки не установлена
В Нижнем Новгороде работают 35 пунктов вторсырья
Аэродром в Нижегородской области почти достроен
В Нижегородской области построят три новых технопарка
Нижегородский аэропорт открывает новый рейс в Оренбург
В Нижегородской области представят проект благоустройства пристани
ДОМ.РФ и Нижегородская область заключили соглашение о сотрудничестве
Нижегородские фермеры получили более 100 миллионов рублей на развитие бизнеса
В Нижегородской области продолжается благоустройство территорий для отдыха
Новый кинозал открылся в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде сегодня дожди
Нижегородская область лидирует по числу участников нацпроекта по поддержке занятости
Мужчину задержали за секс с 14-летней девочкой в Нижнем Новгороде
Число погибших в ДТП в Нижегородской области уменьшилось по сравнению с 2018 годом
Хотели затопить баню: Два человека насмерть отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Тело девятиклассника нашли в дверном проеме сарая в Нижегородской области
Нижегородские хоккеисты разгромили «Адмирал» на их площадке
Гость Нижегородской области осужден за связь с террористической организацией
Нижегородские баскетболисты снова выиграли на последних секундах