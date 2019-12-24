2019-12-24T12:14:07+03:00
Общество

Новогодняя подсветка превратила Нижегородский кремль в сказочный замок

Всего на украшение города к Новому году потрачено больше 14 миллионов рублей [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новогодняя подсветка превратила Нижегородский кремль в сказочный замок.Новогодняя подсветка превратила Нижегородский кремль в сказочный замок.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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Подготовка к Новому году в Нижнем Новгороде идет полным ходом. Сначала на площади Минина и Пожарского заработали первые площадки «Горьковской елки 2020», а теперь новогодняя подсветка превратила Нижегородский кремль в сказочный замок. Крепостные стены попеременно озаряются всполохами зеленого, синего, красного и сиреневого цвета – точь-в-точь новогодняя елка. Такая иллюминация пришлась нижегородцам по вкусу.

- В этом году кремль украсили красиво как никогда, - поделился впечатлениями нижегородец Виктор Воронин. – Теперь вся площадь Минина превратилась в один сказочный городок!

Всего на украшение Нижнего Новгорода к Новому году потратили больше 14 миллионов рублей. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Всего на украшение Нижнего Новгорода к Новому году потратили больше 14 миллионов рублей.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

К слову, всего в этом году на украшение Нижнего Новгорода к Новому году потратили чуть больше 14 миллионов рублей. Всего по городу должно быть установлено больше тысячи гирлянд и светодиодных консолей. Причем украшения должны появиться по всему городу: «Цветок жизни» в Автозаводском парке, неоновый фонтан в Советском районе и джаз-бэнд снеговиков на площади Маркина. Центральным местом празднования по традиции стала площадь Минина и Пожарского.

-Здесь установлено около 30 ярмарочных домиков, в которых нижегородские мастера и предприниматели выставили свою продукцию, - напомнил директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон. – Здесь ремесленники и торговцы представляют свои товары. Кроме того, впервые на главной площади города заработали каток и царь-горка. Благодаря искусственному покрытию кататься на них можно будет даже при плюсовой температуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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