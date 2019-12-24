Двухэтажный экскурсионный автобус запустят по Нижнему Новгороду в новогодние праздники

В новогодние праздники по столице Приволжья будет разъезжать двухэтажный экскурсионный автобус. Прокатиться на нем все желающие смогут в период с 26 декабря по 8 января, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Уже известно, что даблдекер свяжет новогодним маршрутом главные достопримечательности Нижнего Новгорода и ключевые праздничные локации - фестиваль «Горьковская елка» и развлекательную площадку «СпортПорт».

Экскурсии будут идти в формате Hop On - Hop Off. То есть пассажиры смогут выходить из автобуса и заходить в него там, где пожелают, и столько раз, сколько потребуется. Билет будет действовать 24 часа с момента первой посадки в автобус. Для удобства предусмотрены аудиогиды. Наушники пассажиры получат при входе в автобус.

Добавим, что идея запустить праздничный маршрут принадлежит областному правительству. А чтобы реализовать задуманное, оно обратилось к компании City Sightseeing Russia, специализирующейся как раз на экскурсиях.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новогодний экскурсионный маршрут будет тестовым в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

- Мы очень рады, что компания с мировым именем рассматривает Нижний Новгород как следующий после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани город на карте России, где могут открыться регулярные экскурсионные маршруты, - подчеркнул глава региона.

КОНКРЕТНО

Маршрут обзорной экскурсии:

• Пл. Революции (железнодорожный вокзал);

• Пл. Горького;

• Пл. Минина и Пожарского;

• Речной вокзал;

• Стадион «Нижний Новгород»;

• Пл. Ленина;

• Пл. Революции.

Продолжительность экскурсионной программы - 1 час 30 минут (может меняться в связи с ситуацией на дорогах).

Попасть на автобус и присоединиться к экскурсии можно на любой остановке, указанной в маршруте. Старт от остановки площадь Революции в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.

Стоимость проезда:

• Дети (до семи лет - бесплатно) - 100 рублей;

• Пенсионеры - 200 рублей;

• Студенты - 200 рублей;

• Взрослый - 300 рублей.

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