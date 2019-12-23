Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Нижнем Новгороде: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

У каждого из нас зима ассоциируется не только с Новым годом, морозом и снегом, но и с самыми веселыми видами спорта. Практически каждые выходные на катках и горнолыжных курортах не протолкнуться – все хотят покататься коньках, лыжах, санках, сноуборде.

«Комсомолка» подготовила подборку самых интересных мест в пределах и за пределами Нижнего Новгорода, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках как взрослым, так и детям.

Парк имени 1 мая

Адрес: Нижний Новгород, улица Октябрьской Революции, 31. Станция метро "Чкаловская"

Парк имени 1 Мая — один из старейших в Нижнем Новгороде. Он был заложен в 1894 году и расположен на территории Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки 1896 г. Нынешний Парк имени 1 Мая занимает 15,25 % территории выставки. В настоящее время инфраструктура парка удовлетворяет потребности всех категорий населения, каждый найдет в парке занятия по своему интересу.

В зимнее время на центральной площади парка организован каток «Северное сияние», работают два комплекса горок для посетителей любых возрастных групп и прокат тюбинга.

Цены: вход на каток – от 50 рублей, прокат коньков – от 100 рублей, тюбинг для детей – от 70 рублей, русские катальные горки – от 100 рублей, горка «Айсберг» - от 100 рублей. Действует система абонементов и скидок.

Режим работы: с 9:00 до 23:00

«Новинки»

Адрес: Богородский район, деревня Новинки, улица Окская, 19.

На территории Спортивной деревни «Новинки» расположены 11 горнолыжных трасс и пять подъемников. В темное время суток работают четыре освещенных трассы. В основном это склоны для любителей горных лыж, но на тюбингах тоже есть возможность прокатиться.

Цены: уточняйте у операторов на официальном сайте или по телефону. Действуют льготы и скидки.

Режим работы: гостиница — круглосуточно, кафе — 8:00–23:00, администрация — с 9:00–18:00.

«Хабарское»

Адрес: Богородский район, деревня Хабарское, улица Нагорная, 1.

На территории базы отдыха есть отдельная 100-метровая трасса для тюбинга с подъемником, трасса для спуска на санях и снегокатах.

Цены: от 300 рублей.

Режим работы: до 22:00 в будни, до 23.00 в выходные. Гостиница работает круглосуточно.

Терра-СКИ Парк

Адрес: Кстовский район, село Шава.

Парк активного отдыха «Терраски парк» – молодой курорт в 38 километрах от Нижнего Новгорода в живописном месте слияния рек Волги, Кудьмы и Шавы.

На территории работают семь склонов разного уровня сложности, включая трассы с вечерним освещением; 2 бугельных подъемника и 1 беби-лифт; 2 комфортных учебных склона; служба проката снаряжения; служба инструкторов.

Цены: аренда тюбинга – 400 рублей за 30 мин, 600 рублей – за час. Каждый следующий час 200 руб. Компаниям от 5 человек (включительно) — 20 % скидка. В стоимость входит аренда ватрушки и пользование подъёмником.

Режим работы: в понедельник, вторник и воскресенье - с 12:00 до 20:00, а со среды по субботу – до 22:00.

«Пужалова гора»

Адрес: Гороховец, Владимирская область

Курорт расположен в центре исторического города Гороховец в его парковой зоне. Площадь горнолыжного курорта – 12 гектаров. На территории есть 16 трасс различной категории сложности, выглаженные снегоуплотнительной техникой – ратраком «Bombardier», детский мини-клуб, большой пункт проката.

Цены: подъемник от 40 рублей. Инструктор от 1000 рублей. Подробнее о ценах здесь.

Режим работы: понедельник - пятница: с 12:00 до 22:00; суббота, воскресенье и праздничные дни - с 09:00 до 22:00

Площадь Минина

Адрес: Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского

В этом году в самом сердце Нижнего Новгорода, рядом с главной елкой города, установили огромную горку. Ее высота достигает 6 метров, а длина – 50 метров. На ней можно кататься и на тюбинге, и на ледянке.

Цены: прокат «ватрушки» - 250 рублей за час.