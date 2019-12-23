Звезды российского спорта открыли «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде

Официальное открытие площадки состоялось 21 декабря, но принимать гостей она начала несколькими днями раньше. На площади в 25 тысяч квадратных метров этой зимой для нижегородцев работает настоящий зимний спортивный город – с катком, хоккейной коробкой, модернизированной резиденцией Деда Мороза, фотозонами и ярмаркой.

На официальное открытие площадки приехали звезды российского спорта – фигуристки Ирина Слуцкая и Аделина Сотникова, хоккеист Андрей Коваленко и многие другие.

«Очень приятно, что в этом году мне выпала честь со своей командой приехать и открыть такую потрясающую площадку. Очень здорово, когда у людей есть возможность прийти покататься, причем за доступную сумму. Место потрясающее. И меня особо порадовало качество льда, на котором могут выступать даже олимпийские чемпионы», - сказала Ирина Слуцкая.

Андрей Коваленко дал старт первому хоккейному матчуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Чемпион Олимпийских игр, хоккеист, экс-игрок НХЛ Андрей Коваленко дал старт первому матчу на хоккейной коробке. В этот день ледовую площадку отдали юным спортсменам - детской сборной «Торпедо-11» и команде «Кстово». К слову, лед как на катке, так и в хоккейной коробке в этом году – искусственный. Это гарантирует, что не придется делать перерывы в работе площадок даже из-за совсем не зимней погоды, которая установилась в регионе.

В день открытия хоккейную коробку отдали юным спортсменамФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«На «Спорт Порт» будут проходить бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами - фигурное катание, хоккей. Качество льда мотивирует приходить сюда снова и снова», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Официальное открытие «Спорт Порта» посетили и представители традиционно летнего вида спорта – футбола. Футболисты Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов зажгли огни на главной ёлке площадки, сыграли с болельщиками и раздали автографы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность открытия площадки.

Огненная феерия на холодном льдуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Хочется, чтобы в Нижнем Новгороде было как можно больше площадок, где можно интересно и с пользой провести время. Надеюсь, что зимний «Спорт Порт» станет и в холодное время года популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города. Задача «Спорт Порта» привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей всех возрастов», - отметил Глеб Никитин.

Напоминаем, «Спорт Порт» работает с 9.30 до 23.00 ежедневно. Вход через 1 гейт. Здесь можно взять напрокат коньки, клюшки, шайбы и шлемы для хоккея. Стоимость катания на основном катке составит – 100 рублей за сеанс для взрослых в будни и 150 рублей – в выходные. Стоимость катания для детей - 70 рублей вне зависимости от дня недели. Есть возможность купить абонемент на несколько посещений.