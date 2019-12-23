Новый год Нижегородская область встретит снегом, солнцем и небольшим морозом

Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается +1…+2 градуса, в течение дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, после полудня ветер усилится до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, геоманитная активность – 1 балл.

Завтра, 23 декабря, пасмурно, температура до +2 градусов, ветер довольно сильный – до 9 метров в секунду. А вот в среду похолодает, столбик термометра опустится ниже нуля – до -2 градусов днем и до -6 ночью. Ветер стихнет до 5-6 метров в секунду. В среду, четверг и пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, но вот осадков синоптики не прогнозируют.

С субботы, 28 декабря, синоптики обещают по-настоящему зимнюю погоду – минусовые температуры и снег. В субботу – до -6 градусов днем и до -8 ночью, в воскресенье сохранится приятный морозец и вновь обещают снег, температура воздуха -5…-6 градусов. Ветер – до 3-5 метров в секунду.

На новогодние праздники синоптики обещают снег и комфортные -3…-4 градуса. А в первый день нового года – еще и солнце! Правда, впечатление немного испортит ветер – до 10 метров в секунду, но Новый год, по прогнозам синоптиков, Нижегородская область встретит все-таки по-зимнему - со снегом!