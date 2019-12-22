«Кажется, я во сне»: Кстовчанин Кирилл Цыганов стал победителем шоу «Танцы» на ТНТ

Этим вечером вся Нижегородская область болела за 22-летнего Кирилла Цыганова, вышедшего в финал шоу «Танцы» на ТНТ. И он своих поклонников не разочаровал, обойдя всех соперников. По итогам голосования он был признан лучшим среди всех участников шоу, выиграв четыре миллиона рублей. В финале он выступал вместе с группой Drama Kings, и этот танец никого не оставил равнодушным. Зал аплодировал им стоя.

- Я помню свою реакцию на этот номер – хотелось встать и прыгать, - поделился своими эмоциями наставник Мигель. - Сейчас это повторилось.

- То, где сейчас находится Кирилл, это ваша заслуга, - обратился Егор Дружинин к группе Drama Kings. - Кирилл, ты очень хорошо почувствовал стиль парней. Туда встал, как влитой. А это не так просто, как кажется.

tntancy Drama Kings и Кирилл Цыганов

Что касается самого Кирилла Цыганова, то он даже не сразу осознал свою победу. По его словам, он никогда не рассчитывал на столь высокую оценку.

- У меня не было цели победить, я хотел пройти этот путь и не потерять себя. Показать себя людям себя только в танцевальной культуре, - рассказал Кирилл. – Кажется, я во сне. Я не верил, что дойду до этого этапа и буду стоять здесь.